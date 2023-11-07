美國房價居高不下 預製房屋出貨量逐步上升

部分因房價緊張而被被迫退出住宅房市的美國人正在轉向預製房屋，推動了較平價購房選擇的銷售復甦。

根據人口普查局的數據，截至 8 月，活動房屋的出貨量連續 5 個月增加。經季節調整後的年化成長率為 89000 套，較 3 月的 83000 套增加 7%；3 月數字為 2020 年 5 月以來的最低水準。

高房貸利率以及新屋和成屋的過高價格，讓許多潛在買家買不起房子。這也提振了預製房屋市場的需求，該行業在過去 10 年流失不少市場。

高端模組化住宅建築商 Method Homes 執行長艾布拉姆森 (Brian Abramson) 表示：「高利率正在迫使那些即將有能力建造新客製住宅的人們退出。」「人們對預製房屋的興趣將會持續存在，因為它是建築的一個窗口。」

他表示，與現場建造的房屋不同，工廠建造的房屋幾乎不需要那麼多的現場勞力，也不會面臨「手工建造」房屋常見的項目成本上升問題。

他指出，繼 2022 年成長停滯之後，Method Homes 今年第 3 季的營收業務成長了 10%。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 資料，為應對聯準會升息周期而提高的房屋貸款利率削弱了買家的負擔能力，9 月新屋貸款的平均房貸支付成本較去年的均水平 1941 美元高出 11%。上個月 30 年期固定房貸平均合約利率升至 7.9%，為 20 多年來的最高水準。

根據人口普查數據，截至 5 月，預製房屋的平均價格為 12.99 萬美元。即使考慮到典型建地近 11 萬美元的成本，預製房屋的價格也比新建或現有的在建房屋便宜約 40%。

全國住宅建築商協會 (NAHB) 助理副總裁納納亞卡拉 (Danushka Nanayakkara) 表示，雖然價格差異如此之大，預製產業在 2007-2009 年金融危機之後仍難以重新奪回市占率，這在很大程度上是因為消費者擔心價格越便宜意味著質量越差。

他說：「模組化鑲板結構被污名化，人們傾向於將其視為移動房屋。」「同時，在運輸、尋找能夠生產這些數量的工廠以及移動這些大型建築的時間方面，也存在真正的挑戰。某些城市的建築規範也限制了這種場外生產。」

NAHB 業務改進計劃執行董事派瑞 (Devin Perry) 表示，大多數模組化建築工廠都集中在大西洋中部和東南部，這些地區的模組化市場超過 2% 的全美平均水平。

派瑞說：「隨著傳統現場施工領域的某些痛點增加，主要是勞動力和材料短缺；隨著這些限制增加，人們開始尋找替代方法。」「這為模組化產品搶佔更多市場大餅提供了機會。」