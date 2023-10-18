IMF調降中國今、明兩年GDP預測 房市危機恐打壓區域成長

國際貨幣基金 (IMF) 周三 (18 日) 調降對中國今、明兩年的經濟成長預測，表示中國的經濟復甦將「失去動能」，並特別提及房地產危機。

根據 IMF 最新公布的區域經濟展望報告，中國今年國內生產毛額 (GDP) 將成長 5%、明年成長 4.2%，都較 4 月預測的 5.2% 和 4.5% 下修。

報告中說：「中國的復甦正失去動能，製造業採購經理人指數 (PMI) 在 4 月到 8 月都陷入萎縮，不僅如此，房地產狀況進一步減弱。」

IMF 預測，中國房市的持續修正，近期內將在「地產開發商帶來更大的金融壓力，並導致資產品質更加惡化。」這將導致中國 GDP 2025 年以前恐比基本預測萎縮多達 1.6%，全球 GDP 也預估比基本預測情境衰微 0.6%。

亞太展望今年好轉

IMF 對亞太地區的 2023 年展望比之前好，並以「今年最有活力的區域」形容。今年 GDP 預估成長 4.6%，而且可望成為全球三分之二經濟成長的動力來源。

但亞太區明年成長預料減緩至 4.2%，中期而言更有可能下降到 3.9%，是 2020 年除外的 20 年來最低水準，主因是中國歷經結構性景氣降溫，區域其他經濟體生產力成長減弱。

亞太區亮點在於「通膨減緩」(disinflation)，日本除外的亞洲區可望在明年底之前實現央行的通膨目標。

IMF 說：「這讓亞洲領先世界各地，因為其他地方的通膨至少在 2025 年以前都不會回落到目標值。」不過 IMF 也警告亞洲國家，當心過早放寬貨幣政策的風險。