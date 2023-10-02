房市危機衝擊 世銀下修明年中國經濟成長預測

世界銀行把明年中國經濟成長預測下修至 4.4%，凸顯房地產市場危機對中國經濟前景的衝擊。

據《日經新聞》報導， 世界銀行在周一（2 日）發布的半年度報告顯示，明年中國國內生產毛額（GDP）將擴張 4.4%，成長率小於 4 月原估的 4.8%。

根據世界銀行公布的預測數據，東亞與太平洋地區開發中國家明年經濟將成長 4.5%，成長率也小於 4 月預估的 4.8%。

明年中國經濟擴張 4.4%，意味著中國的成長率不會像疫情前那麼強勁。官方統計數據顯示，2010 年代末中國經濟年增率約 6% 至 7%，受新冠肺炎疫情影響，2020 年成長率放緩至 2.2%。2021 年成長率回升至 8.4%，但在嚴格疫情封控政策影響商業活動的情況下，2022 年成長率再次放慢至 3%。 世界銀行預計今年中國經濟將擴張 5.1%。

世界銀行的報告指出：「中國過去的成長，主要靠基建和房地產投資催動，這導致企業和地方政府負債，理由是基建飽和造成回報遞減，而房子供應過剩導致房價下跌。」

中國這個全球第二大經濟體最近一直面臨建商帶來的壓力。中國恒大 (03333-HK) 在上周五發布公告，表示接到有關部門通知，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

據《第一財經》報導，知情人士透露，自恒大爆雷以來，許家印很大一部分精力是在處置資產，回籠資金，以維持集團運作。他也積極推動債務展期與重整工作。

世界銀行東亞與太平洋地區首席經濟學家 Aaditya Mattoo 指出，房地產行業對中國 GDP 的貢獻估計介於四分之一到三分之一，包括周邊產業在內。「該行業占經濟中的比率已經變得非常高。」他說。