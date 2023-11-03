鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為25.9元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.35元，其中最高估值1.59元，最低估值1.23元，預估目標價為25.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.59
|1.76
|1.78
|最低值
|1.23
|1.26
|1.27
|平均值
|1.37
|1.44
|1.58
|中位數
|1.35
|1.42
|1.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|64,939,430
|69,014,000
|72,900,000
|最低值
|58,416,000
|59,225,000
|60,793,000
|平均值
|62,430,560
|65,011,150
|69,443,130
|中位數
|63,073,800
|64,712,000
|70,663,340
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。