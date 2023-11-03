鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為137.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.06元上修至5.28元，其中最高估值6.14元，最低估值4.37元，預估目標價為137.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.14
|7.71
|8.92
|最低值
|4.37
|6.1
|8.22
|平均值
|5.3
|6.79
|8.57
|中位數
|5.28
|6.71
|8.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|21,291,000
|23,017,000
|24,770,000
|最低值
|20,650,000
|21,471,000
|23,483,000
|平均值
|20,849,670
|22,035,600
|24,126,500
|中位數
|20,757,500
|22,002,000
|24,126,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。