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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)目標價調降至332.5元，幅度約3.62%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)提出目標價估值：中位數由345元下修至332.5元，調降幅度3.62%。其中最高估值500元，最低估值222元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予聯亞(3081-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立5位、保守悲觀1位。

聯亞(3081-TW)今(22日)收盤價為529元。近5日股價上漲0%，相關通信網路類指數近5日上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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