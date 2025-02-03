鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)目標價調降至332.5元，幅度約3.62%
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)提出目標價估值：中位數由345元下修至332.5元，調降幅度3.62%。其中最高估值500元，最低估值222元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予聯亞(3081-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立5位、保守悲觀1位。
聯亞(3081-TW)今(22日)收盤價為529元。近5日股價上漲0%，相關通信網路類指數近5日上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普5千億美元AI大基礎建設，如何掌握AI大行情賺到主流股
- 台廠搶攻光通訊升級商機 800G模組需求倍增
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.44元，預估目標價為345元
- 〈台股盤前要聞〉川普2.0關稅戰開新戰線、金蛇紅盤日迎春、宏達電XR業務售予Google
下一篇