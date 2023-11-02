〈玉山金法說〉前三季獲利超越去年全年 放款餘額已突破2兆元

玉山金控 (2884-TW) 今(2)日召開法說會，前三季金控獲利已超越去年全年，總經理陳茂欽表示，前三季各項財業務表現良好，銀行合併放款餘額突破 2 兆元，是繼 2015 年底突破兆元大關後的新里程碑。

玉山金前三季金控獲利再寫佳績，玉山金淨收益 481.9 億元，稅後純益 158.9 億元，年增 36.4%，獲利已超越去年全年；玉山銀行稅後純益 139.4 億元，年成長 29.8%。玉山證券及玉山創投稅後純益分別成長 17.9%、417.7%，各子公司均繳出佳績。

淨手續費收入 157.6 億元，連續 5 季正成長，金控、銀行單季淨手收雙創歷史新高。財富管理淨手收 68.5 億元，年成長 13.8%。玉山依顧客不同人生階段的財富管理需求，從財富累積、稅務安排、信託規劃、個人與家族資產傳承、高資產財富管理 2.0 以及私人銀行，提供全方位的資產管理服務，滿足全客群的多元理財需求，蟬聯《今周刊》評鑑「最佳財富管理銀行」第 1 名，連續 2 年榮獲《The Asset》台灣最佳財富管理的高度肯定。

信用卡淨手收 52.8 億元，年增 14.6%，連五季雙位數成長，簽帳金額年成長 15.2%，達 4145.9 億元，創歷年同期新高。海外旅遊熱絡，帶動相關簽帳金額大增 8 成。

玉山穩健發展放款業務，9 月底放款餘額年成長 4.6%，消金放款餘額年成長 5.3%、企業放款年成長 4.1%、SME 年成長 8.0%。第三季底逾期放款比率 (NPL) 為 0.17%，備抵呆帳覆蓋率 711.3%。目前整體永續授信餘額佔整體法金放款 35.4%，致力推動產業邁向淨零。

玉山主要業務如外匯交易、共同基金、個人信貸及信用卡等皆逾 85% 透過線上通路完成。玉山積極響應主管機關金融科技發展路徑圖，金控跨子公司金融行動身分識別標準化機制 (FIDO) 試辦案於 10 月 23 日已經主管機關核准，未來銀行顧客於玉山證券開戶時，可透過金融 FIDO 進行身分驗證及資料共享。

