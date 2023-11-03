〈台股盤前要聞〉台股反彈大漲逾350點、央行釋鷹派論調 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。美國聯準會 (FED) 不升息，激勵美股齊揚，台股昨 (2) 日量價齊揚，收最高點 16396.95 點，大漲 358.39 點，逼近月線；央行昨 (2) 日公布第三季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，部分理事釋出鷹派看法。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

電金傳量增價揚 台股大漲 358 點收最高 16396 點

美國聯準會 (FED) 不升息，激勵美股齊揚，台股昨 (2) 日在電子三雄領漲下，高價股、AI 股全面走高，加上傳產、金融等權值股撐腰，指數開高震盪走高、量增價揚，終場收在今日最高點 16396.95 點，大漲 358.39 點或 2.23%，逼近月線，成交量放大至 2623.36 億元。閱讀全文...

央行部分理事釋鷹派論調 「不排除 Q4 積極面對通膨」

中央銀行利率連兩凍，央行昨 (2) 日公布第三季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，全體理事一致同意維持政策利率不變，但多名理事表達對房租上漲的擔憂，部分理事釋出鷹派看法，甚至認為「不排除下一季須積極面對可能的通膨」。閱讀全文...

政院拍板十年 3000 億元晶創台灣方案 掌握生成式 AI 與晶片商機

行政院會昨 (2) 日通過「晶片驅動台灣產業創新方案 (晶創臺灣方案)」，規劃未來十年投入新台幣 3000 億元，透過結合「生成式人工智慧」與「晶片」等四大策略，提早布局台灣未來科技產業。閱讀全文...

世芯 Q4 營運攀最高峰 明年北美需求續強再寫新高

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 昨 (2) 日召開法說會，總經理沈翔霖表示，明年除了北美大客戶需求持續熱絡外，另一家北美客戶也有兩個案件會陸續進入量產，將推升明年營運再創新高，毛利率也同步好轉。閱讀全文...

中華電董座談合併案 競業處置多餘頻寬才符合規則

台灣兩大電信合併案有望在 12 月底前完成，未來三家電信商營運規模差異不大。中華電 (2412-TW) 董事長郭水義昨 (2) 日在法說會上強調，合併案除對台灣行動市場有正面影響外，競業處置多餘頻寬才是符合當初頻譜競拍的規則。閱讀全文...

鈺緯新機種放量明年獲利戰新高 後年訂單再倍增

醫療顯示器廠鈺緯 (4153-TW) 再度拿下主要客戶手術室新機種大單，預計明年第二季量產、後年出貨量將再倍增，訂單金額逼近全年營收。法人看好，鈺緯能見度看到後年，估明年獲利挑戰新高。閱讀全文...

玉山金前三季獲利超越去年全年 放款餘額已突破 2 兆元

玉山金控 (2884-TW) 昨 (2) 日召開法說會，前三季金控獲利已超越去年全年，總經理陳茂欽表示，前三季各項財業務表現良好，銀行合併放款餘額突破 2 兆元，是繼 2015 年底突破兆元大關後的新里程碑。閱讀全文...