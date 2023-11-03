鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至46.15元，預估目標價為2820元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由44.91元上修至46.15元，其中最高估值49元，最低估值40.32元，預估目標價為2820元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|49
|78.8
|102.48
|最低值
|40.32
|54.91
|74.81
|平均值
|45.92
|64.13
|86.79
|中位數
|46.15
|63.34
|83.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,033,310
|48,157,980
|63,295,230
|最低值
|28,970,000
|34,080,000
|40,650,000
|平均值
|29,476,260
|39,083,750
|50,234,730
|中位數
|29,406,500
|38,945,000
|49,643,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。