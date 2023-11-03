〈台股盤前〉大盤的指數空間已不大 中小型電子股將躍爲主流

台北股市昨日由台積電 (2330-TW) 及 AI 族群領軍上漲，終場指數上漲 358.39 點，收在全場最高點並且站上月線，市場成交值增加到 2623.36 億元，在今晨美股收高的助攻氣勢之下，市場專家認為，電子股將成為本波段主流。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤的走勢來看，雖然 AI 伺服器族群個股反彈加上權值的助攻，造成指數大漲 358 點，不過，由大盤角度來看，指數再度大幅上漲的空間已經不大，最主要昨天的走勢在扭轉大盤的氣氛，未來可能在格局上引導出不占指數的中小型個股輪動走勢出現，看好 AI、PCB 及 IC 設計類股，同時，留意近期陸續出爐的個股季報表現及最新的 10 月營收出爐狀況。

11 月 2 日在集中市場，三大法人外資、投信、自營商同步買超，合計買超 214.29 億元。其中自營商買超 24.49 億元，投信買超 27.15 億元，外資及陸資買超 162.65 億元。

在美股今晨美股的收盤數據上，在市場預測聯準會 (Fed) 緊縮周期接近尾聲，美債殖利率回落，市場對企業財報普遍持正面反應，美股主要指數強勢收紅；收盤數據上，道瓊指數上漲 564.5 點，或 1.7%，收 33,839.08 點。那斯達克指數上漲 232.72 點，或 1.78%，收 13,294.19 點。標普 500 指數上漲 79.92 點，或 1.89%，收 4,317.78 點。費城半導體指數上漲 77.59 點，或 2.36%，收 3,368.54 點。

就連動台股的指標股來看，輝達 (NVDA-US) 上漲 2.79%，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.05%，而特斯拉 (TSLA-US) 飆漲 6.25% 至每股 218.51 美元。

在台股重要市場訊息部分，股王世芯 - KY(3661-TW) 第三季財報，受惠產品組合優化，毛利率略微改善，稅後純益 8.88 億元，季增 20.88%，年增 100%，每股純益 12.06 元，雙雙改寫歷史新高，累計 2023 年前三季每股純益 30.31 元。

載板廠南電 (8046-TW) 公布第三季財報，第三季毛利率、營益率低於前一季度及去年同期，單季獲利降至 10.76 億元，季減 31.48％、年減 80.51％，每股稅後純益 1.66 元，約當最近 12 季低點，南電 2023 年前三季稅後純益 49.73 億元，年減 65.13％，每股稅後純益 7.7 元。

欣興 (3037-TW) 轉投資軟板廠同泰電子 (3321-TW) 3 日起，其上市有價證券恢復普通交易方法。