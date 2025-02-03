推更俗模型反攻！外媒分析DeepSeek勝出關鍵 OpenAI執行長承認站在歷史錯誤一邊

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-03 08:30

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ChatGPT 母公司 OpenAI 周六 (1 日) 推出全新推理模型 o3-mini，並在 ChatGPT 首次向所有用戶免費提供推理模型，雖號稱更便宜，但 API 定價仍高於 DeepSeek-R1，不過 OpenAI 執行長奧特曼最新坦承錯誤，要學習 DeepSeek 將推理模型的思考過程公開，OpenAI 的閉源策略令他們站到歷史錯誤的一邊，將重新思考 OpenAI 的開源策略，並承認自身領先優勢已不如之前。

奧特曼也稱讚 DeepSeek 是個非常好的模型，並稱「我們將保持比往年更少的領先優勢」。奧特曼對 OpenAI 閉源策略也反思並透露 OpenAI 正在討論發布一些模型權重等。「我個人認為我們在這裡站在了歷史錯誤的一邊，必須找出不同的開源策略，但並不是 OpenAI 的每個人都同意這種觀點，這也不是我們目前的首要任務。」

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奧特曼還說 OpenAI 將效仿 DeepSeek 的做法，「我們很快就會展示一個更有用、更詳細的版本。感謝 R1 讓我們有所更新」。

o3-mini 的發布並沒有分散 DeepSeek 的討論度，半導體研究和諮詢公司 SemiAnalysis 上周五 (1 月 31 日) 出具最新報告揭開 DeepSeek 成功的關鍵因素，並進行推測稱 DeepSeek 擁有至少 5 萬塊 Hopper 架構的 GPU，且 GPU 投資已超過 5 億美元，600 萬美元成本只包含預訓練運行的 GPU 成本，不包括硬體本身研發和總體擁有成本 (TCO) 等重要部分。

報告指出，DeepSeek 的總伺服器資本支出約 16 億美元 (約 527 億台幣），營運此類集群成本高達 9.44 億美元 (約 311 億台幣)。DeepSeek 用不到 600 萬美元成本的說法有所錯誤，這類似於將產品物料清單的特定部分並將其歸因為全部成本，預訓練成本在總成本中只佔很小的一部分。

報告也提到，DeepSeek 在尋找人才方面也投入了大量資金。目前，該公司員工人數在 150 人左右，且正急速擴張中。該公司職位並沒有被預先定義，會根據招聘人員靈活定義，且不考慮先前資歷，非常注重能力和好奇心。DeepSeek 會定期在北京大學和浙江大學等頂尖大學舉辦徵才活動，許多員工都畢業於浙江大學。

DeepSeek 先前也為有前途的候選人提供超過 130 萬美元 (約 4284 萬台幣) 年薪，這一薪資水平遠高於國內大型科技公司以及大模型新創企業。

在第三方招聘軟體 BOSS 直聘中，DeepSeek 招募中的職缺有 37 個，核心系統研發工程師、深度學習研究員薪資水準最高為 5-8 萬人民幣、6-9 萬人民幣，除實習生其他職位均為 14 薪。

大多數情況下，DeepSeek 不依賴外部方或供應商，運作自己的資料中心，不依賴外部方或提供者。這為實驗開闢了更多領域，使他們能夠跨堆疊進行創新。

根據中國 AI 產品分析平台 AI 產品榜上周五發布的數據，上線 18 天的 DeepSeek 的每日活躍用戶數已達 1500 萬，ChatGPT 突破 1500 萬則花了 244 天，DeepSeek 增速是 ChatGPT 的 13 倍。