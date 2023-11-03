美國房貸利率8周來首次下降 仍接近20年高點

美國房貸利率八周來首次下降，但仍接近 20 年來高位。

根據房地美 (Freddie Mac) 周四 (2 日) 公布的數據，截至 11 月 2 日當周，30 年期固定利率抵押貸款平均利率降至 7.76%，低於前一周的 7.79%。一年前，30 年固定利率為 6.95%。

在此之前，美國聯準會 11 月維持利率不變，但仍為 22 年以來最高水準。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 表示：「30 年期固定抵押貸款利率暫停了數周的攀升，但繼續徘徊略低於 8% 下方。」

他指出，聯準會再次決定不升息，但不排除年底前升息。加上地緣政治的不確定性，貨幣政策的這種模糊性，可能會對整體經濟格局產生影響，並可能繼續阻礙房地產市場的改善。

抵押貸款利率的上漲正造成買家望而卻步，並阻止此前鎖定更低利率貸款的房主掛牌出售。這使得房源供應緊張，並推高了市面價格。根據標普 CoreLogic 凱斯 - 席勒的數據，美國房價在連續七個月上漲後於 8 月份創下新高。

按照當前 30 年期固定利率貸款平均利率計算，抵押貸款金額為 60 萬美元的借款人，每月需支付約 4303 美元，這較一年前增加了 331 美元，較 2022 年初增加了 1702 美元。

Realtor.com 經濟研究分析師 Hannah Jones 表示，儘管 30 年期固定利率貸款利率略有下降，但在周三結束的為期兩天的貨幣政策會議之前，利率仍處於較高水準。

她指出，儘管委員會選擇在本周的會議上暫停進一步的緊縮政策，但主席鮑爾也指出，委員會將繼續根據數據，以決定如何採取進一步的政策行動。

抵押貸款利率往往追隨十年期美債殖利率，而美債殖利率的變動，取決於對聯準會行動的預期、聯準會實際行動，以及投資者的反應。當國債殖利率上升時，抵押貸款利率也會上升。

美國財政部周三宣布，將放慢長期 10 年期和 30 年期公債的發行步伐，這有助於債券殖利率往下。然而， Jones 認為，由於長期債務發行量仍將繼續攀升，這會對抵押貸款利率帶來上行壓力。