與主流房貸利率差距擴大 美國彈性房貸利率需求上周飆升

30 年期固定房貸平均利率上周升至 2000 年以來的最高水平，但彈性房貸利率 (ARM) 下降。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，這導致這些所謂的 ARM 申請大增，推動房貸申請總量小幅上升，較前周增加 0.6%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.53% 升到 7.67%。但 ARM 的平均合約利率從 6.49% 下降至 6.33%。

ARM 通常提供較低利率，因為它們的鎖固期限較短。然而，ARM 利率與 30 年期固定利率之間的差異最近異常縮小。而上周它反而擴大了。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中寫道：「一周內 ARM 應用程式數量增加了 15%，使 ARM 在所有應用中的比率達到 9.2%，是 2022 年 11 月以來的最高數字。」「最近幾周，殖利率曲線倒掛的情況有所改善，ARM 的定價也確實有所改善。」

房貸再融資申請較前周微升 0.3%，較一年前同周下降 9%。

購屋房貸申請本周增加 1%，較一年前同周下降 19%。

坎恩補充說：「申請仍然低迷，接近數十年來的低點，購屋申請仍較去年落後近 20%。」

平均貸款規模目前處於 2017 年以來的最低水平。這代表大部分銷售活動發生在低端市場。在高端市場，買家傾向於使用全部現金，而在中端市場，購買力受到嚴重打擊，以至於市場基本上被凍結。