美國購屋族難以負擔高房價 彈性利率房貸上周大增近10%

隨著房貸利率徘徊在 20 多年來的最高水準，購屋者開始轉向風險較高的房貸產品來協助購買房屋。

上周符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.90% 降至 7.86%；自備 20% 頭款的點數從 0.77（包括發起費）降至 0.73。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，這仍比一年前同周高出 80 個基點。

彈性利率房貸 (ARM) 被認為風險較高，因為利率固定、期限較短，可以節省開支。上週 5/1 ARM 的平均合約利率下降至 6.77%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「隨著利率上升繼續影響負擔能力和購買力，ARM 貸款上周成長近 10%，並繼續擴大比率，增至占所有申請案件的 10.7%。」

ARM 在房貸申請中的占比目前處於近一年來的最高水平。

然而，總體而言，房貸需求持續下滑。經季節性調整後，房貸再融資申請本周下降 4%，較一年前同周下降 12%。

購屋房貸申請本周下降 1%，年減 22%。

坎恩指出，「購屋和再融資市場持續感受到利率上升的影響。購買申請案件降至 1995 年以來的最低水準，再融資申請下降至 2023 年 1 月以來的最低水準。」

市場等待周三聯準會的消息，看看高利率是否會有所緩解。