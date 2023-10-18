利率接近8% 上周美國房貸需求降至1995年來最低

上周房貸利率連續第 6 周上漲，導致房貸需求降至 1995 年以來最低水準。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，總申請量較前周下降 6.9%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.67% 升至 7.7%。自備 20% 頭款的點點從 0.75 下降至 0.71。這是 2000 年 11 月以來的最高利率。一年前同周利率為 6.94%。

購屋房貸申請量較上周下降 6%，較一年前同周下降 21%。

房屋貸款再融資申請本周下降 10%，較去年同期下降 12%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 份新聞稿中表示：「由於傳統申請下降幅度較大，購屋和再融資申請均有所下降。」他補充說，彈性利率房貸 (ARM) 占比為 9.3%，為 11 個月來的最高水平。

ARM 提供較低費率，並且在費率重置之前最多可以固定 10 年。隨著利率和房價的上漲，越來越多借款人轉向這種貸款產品來獲得購買力。

根據《抵押貸款新聞日報》報導，房貸利率本周開始走高；在周二 (17 日) 時 30 年期固定利率達到 7.92%，為周期性高點。主要受到上月零售銷售報告遠強於預期的刺激。