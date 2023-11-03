趁勝追擊！UAW準備組織豐田等其他非工會汽車製造商

路透周四 (2 日) 報導，美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers) 將藉與底特律汽車製造三巨擘達成初步協議後趁勝追擊，下一步行動是在豐田 (Toyota)、特斯拉和其他沒有工會的汽車工廠發起組織運動。

UAW 主任 Brian O. Shepherd 日前在社群媒體平台上發文表示：「如果豐田汽車工人加入 #StandUpUAW 運動，他們能贏得什麼？」此前豐田汽車同意將美國工人薪資提高 9%，並且把新員工達到薪資天花板所需時間縮短了一半。

與此同時，其他在美國的外國汽車製造商也在對近期同業的加薪進行評估。本田汽車 (Honda) 表示，正在評估 UAW 近期與底特律三大汽車製造商達成的協議並將保持競爭力。

UAW 主席范恩 (Shawn Fain) 在近期的視訊演講中表達工會組織豐田、特斯拉 (TSLA-US) 和其他汽車製造商工人的決心，想藉與 Stellantis(STLA-US)、通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 達成初步勞資協議趁勝追擊。

范恩曾說，此次罷工贏得勝利後，工會最大的目標之一是打算以前所未有的方式將未加入工會的汽車工人組織起來。在 2028 年重返談判桌時 (現階段勞資合約到期)，談判的對象將不只有底特律車業三巨擘，可能會有五巨擘或六巨擘。

范恩將於周四稍晚發表視訊談話，概述工會與 Stellantis 新合約的細節。

UAW 第八區主管史密斯 (Tim Smith) 說，這些工廠的工人 (未加入工會) 一直在向全 UAW 尋求幫助。他向路透表示：「你不會相信這些尋求幫助的來電數量」。

UAW 的工作人員正在追蹤這些來電，其中許多通話來自豐田在肯塔基州喬治城的龐大組裝業務。這家工廠離 UAW 最大的地方工會之一不遠，該工會代表福特的肯塔基卡車廠和路易維爾裝配廠。

UAW 多年來一直試圖組織沒有工會的美國汽車工廠，但以失敗告終。這些工廠大多是由亞洲和歐洲的傳統汽車製造商在美國南部各州建立的，在這些州的法律規定，勞工可以選擇是否繳納工會會費。

最近，工會試圖贏得特斯拉加州廠工人的足夠支持來舉行組織投票，但沒能成功。該廠曾是 UAW 的工廠，當時是由通用和豐田共同擁有，被稱為 NUMMI。