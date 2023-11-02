路透：日銀計劃明年退出寬鬆政策

路透周四 (2 日) 援引知情人士消息報導，日本銀行 (日本央行、BOJ) 總裁植田和男將繼續取消超寬鬆貨幣政策，並尋求在明年某個時候退出這個長達十年的政策。然而這一計畫本身就存有風險，尤其考慮到中東衝突等全球不確定性，以及對美國經濟是否能實現軟著陸和中國經濟成長軌跡的擔憂，可能需要一些好運。

自今年 4 月上任以來，這位日銀總裁在很大程度上呼應其前任的承諾，即維持超寬鬆的貨幣政策，直到能持續實現 2% 的物價目標。但在通膨率超過 2% 的一年多時間裡，植田和男一直在逐步退出黑田東彥時代的刺激政策，從今年 4 月取消維持低利率的承諾開始。

知情人士表示，植田和男將堅持他上任 6 個月以來建立的模式，即在保持前任溫和言論的同時，逐步走向退出。然而，植田和男將注意到退出寬鬆政策的路徑相當狹窄，即使是很小的暗示也可能引發債券殖利率飆升並顛覆日銀的軟著陸計畫。

據悉日銀目前主要的對外說法是維持超寬鬆政策，但這與其實際行動相左。另外有鑑於經濟展望的不確定性，日銀可能希望至少等到明年春季再實施貨幣政策正常化。倘若真是如此，日銀保持溫和的指引是有道理的。

日元走軟可能迫使日銀提前推出寬鬆政策

另一方面，日銀的壓力可能是日元走軟，這是超低利率的副作用，還推高進口物價與家庭生活成本。分析人士表示，倘若日元持續走跌，可能會加大日銀的政治壓力，迫使其提前退出超寬鬆政策。

不過，基於前日銀決策者的經驗，植田和男深知退出的挑戰，因此即使以導致日元下跌為代價，他也會謹慎行事。

日興資產管理公司 (Nikko asset Management) 全球多元資產聯席主管 Robert Samson 表示：「關鍵在於，他們希望保持寬鬆的政策，即使要付出代價，也要擺脫 30 多年的通縮 (deflation)。」Samson 認為，日銀可能會避免果斷決策，採循序漸進的方式進行。

日銀下一個重點：結束負利率政策

知情人士透露，日銀的下一個重點是結束負利率政策，將短期利率從目前的 - 0.1% 降至零。退出負利率會比結束對殖利率曲線控制 (YCC) 政策更為重要，因為這意味著提高央行直接控制的政策利率，並標誌著向更為中性的政策立場轉變。

據了解，許多日銀決策者認為，升息的時機可能在明年春季左右，屆時年度薪資談判是否會導致大幅加薪就會明朗。

而在全球央行大舉升息的潮流中，日銀仍是一個特立獨行的鴿派。如果日銀的政策轉向，可能會導致大量日本資金回流，從而撼動市場。

即使日銀出現退出的微小跡象，也可能引發債券拋售，給投資人造成重大損失並提高日本巨額公共債務的融資成本。

不過日銀在退出超寬鬆政策前還有不少障礙要清除，這意味著不想讓市場對提前升息的可能性過於期待。由於市場利率飆升的成本過高，日銀最可能的退出方案是結束 YCC 和負利率，但保留在債券殖利率突然上升時干預市場的寬鬆承諾。