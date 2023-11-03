〈美股盤後〉押注緊縮周期近尾聲 道瓊大漲超560點 創6月來最佳單日表現

市場預測聯準會 (Fed) 緊縮周期接近尾聲，美債殖利率回落，市場對企業財報普遍持正面反應，美股主指週四 (2 日) 強勢收紅，特斯拉飆漲 6.25%，高通財測報喜引領半導體股走強。

道瓊週四大漲超 560 點，創 6 月以來最佳單日表現。標普勁揚 1.89%，創下 4 月以來的最佳單日表現。這也是標普 500 指數自 2 月以來首次連續漲幅超過 1%。那指強勢收高 2.36%，創下 7 月以來的最佳表現。

截至 10 月 28 日當週，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，高於市場預期的 21 萬人，數據顯示，通膨有所緩解，勞動力市場放緩，這增強了投資人對聯準會可能不再升息的信心，債券殖利率下降，10 年期美債殖利率下降約 12 個基點至 4.668%。

市場焦急等待週五非農就業報告，經濟學家預測，繼 9 月非農業就業人數增加 33.6 萬人之後，10 月非農業就業人數將增加 18 萬人。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三公布利率決定，將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間，連續第二次未有升息，市場預測聯準會現在可能已完成四十年來最激進的緊縮周期。

英國央行週四跟隨聯準會步伐，將央行主要利率維持在 5.25% 不變，連續第二次會議按兵不動，符合市場預期，同時還淡化降息傳聞。

美股週四 (2 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊全面揚升，能源、房地產領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以蘋果領漲。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.82%；Meta (META-US) 跌 0.31%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.07%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.78%。

道瓊成分股僅旅行家收低。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大漲 4.22%；Nike (NKE-US) 大漲 4.16%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.32%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.14%；旅行家 (TRV-US) 跌 0.19%。

費半成分股普遍齊揚。高通 (QCOM-US) 大漲 5.83%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.79%；美光 (MU-US) 上漲 1.50%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.38%；AMD (AMD-US) 下跌 0.19%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.89%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.05%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.89%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.26%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 2.07% 至每股 177.57 美元，連漲五個交易日至兩週新高，但盤後其股價下滑約 1.5%。由於中國和 Mac 銷售未達預期，蘋果財報營收連續四季下滑。

高通 (QCOM-US) 勁揚 5.83% 至每股 117.36 美元。高通上季營收獲利優於市場預期，是手機晶片銷售重挫終於開始緩解的跡象，加上與蘋果延續合作關係，幫助本季交出亮麗的財測

串流媒體設備製造商 Roku (ROKU-US) 噴漲 30.74% 至每股 78.05 美元。Roku 第三季實現令人驚訝的核心利潤，並在廣告市場復甦的背景下，第四季營收財測高於華爾街預期。

星巴克 (SBUX-US) 飆漲 9.48% 至每股 100.01 美元。星巴克 上季獲利和營收都超出分析師的預期，主要原因是客源交易數量增加和訂單規模增加 3%，使該公司總銷售額增加 8%。

特斯拉 (TSLA-US) 飆漲 6.25% 至每股 218.51 美元。特斯拉週二贏得美國首起有關其自動駕駛儀駕駛員助理功能導致死亡的審判，這是該汽車製造商的一次重大勝利。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 21.7 萬，預期 21 萬，前值 21.2 萬

美國上週續領失業金人數報 181.8 萬，預期 180 萬，前值 178.3 萬

美國第三季非農生產率初值報 4.7%，預期 4.1%，前值 3.6%

美國第三季非農單位勞動力成本初值報 - 0.8%，預期 0.7%，前值 3.2%

美國 9 月耐久財訂單月增率修正值預期 4.7%，前值 4.7%

美國 9 月工廠訂單月增率預期 2.4%，前值 1.2%

華爾街分析

摩根大通資產管理公司投資組合經理 Priya Misra 表示：「週五的就業數據至關重要。如果報告疲軟，利率將繼續走低，但金融狀況可能不會進一步放鬆，因為經濟衰退可能看起來更迫在眉睫。一份強勁的報告，然後市場將緊張地關注聯準會，看看他們是否會做出反應。」

Verdence Capital Advisors 投資長 Megan Horneman 稱：「這是股市在經歷了幾個月非常糟糕的情況後的反彈，固定收益確實出現了大規模拋售。聯準會會議已經過去，現在可以期待一些經濟數據，看看這是否證實聯準會可以無限期地按兵不動。」

Brown Brothers Harriman & Co. 全球貨幣策略主管 Win Thin 研判：「聯準會立場大多鷹派，但也足夠鴿派，以限制未來的緊縮預期，未來仍將取決於數據，這使得週五非農就業數據變得更加重要。我們仍然相信美國經濟仍然強勁，需要進一步緊縮政策。」

滙豐控股策略師 Nicole Inui 預計：「美國公司強勁的獲利能力使得股市能夠承受聯準會的長期高利率政策。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主