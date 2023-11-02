日本軟銀首創債券型股票 上市第一天上漲

日本軟銀的債券型股票周四 (2 日) 在東京證券交易所交易，交易價格高於發行價，這是日本此類股票的首次上市。

因散戶和機構投資者的強勁需求，軟銀藉此籌集了總計 1200 億日元 (7.99 億美元) 的資金。截至當地下午 1 點，該股的交易價格為 4035 日元，高於發行價 4000 日元。

軟銀執行長 Junichi Miyakawa 表示，這筆資金將用於為中期計畫提供資金，包括建設「下一代社會基礎設施」。軟銀希望透過此類基礎設施，促進日本本土大型語言模型 (LLM) 的開發。

Miyakawa 補充說，該公司未來可能會進行更多此類融資。

這些股票提供 2.5% 的固定股息，軟銀可以選擇在 5 年後按發行價贖回。此次發行主要針對散戶投資者，散戶和機構投資者的需求似乎都很強勁。

隨著通貨膨脹躍升至接近 40 多年來的高點，日本人正在尋找積累財富的方法，這意味著僅僅以現金和存款形式存放資產已經不夠。 軟銀證券可以隨時在交易所買賣，而且在新的 NISA 儲蓄帳戶下，它們也是免稅的。

大和證券公司首席信貸分析師 Toshiyasu Ohashi 表示，新的融資工具為其他日本公司效仿鋪平了道路。他指出，此類股票被視為資本，不會造成任何稀釋，因為它們沒有投票權。