鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至13.35元，預估目標價為410元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.47元下修至13.35元，其中最高估值14.49元，最低估值12.5元，預估目標價為410元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.49
|18.12
|22.25
|最低值
|12.5
|13.02
|14.5
|平均值
|13.34
|15.66
|17.93
|中位數
|13.35
|15.76
|17.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|426,729,350
|500,979,100
|581,797,290
|最低值
|407,132,680
|426,058,000
|468,079,590
|平均值
|414,479,270
|463,922,520
|520,277,020
|中位數
|411,802,500
|466,602,500
|519,008,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.58
|10.32
|9.81
|8.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
|268,131,397
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。