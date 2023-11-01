〈台達電法說〉Q4營運估持平上季 明年各事業都會成長

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說，執行長鄭平預估，第四季營運約與第三季相當，明年各事業表現則可望優於今年，將持續擴大海外布局、AI 電源產能，明年資本支出估維持 200 億元以上。

鄭平說明，消費性產品目前回溫並不明顯，今年可能不會有太大改變，現在觀察明年庫存是否都可以消化掉，但應該會比今年好，通訊明年也會成長；自動化方面，雖然因為中國景氣不佳關係，今年看不到成長，但後續持續看好。

AI 電源方面，董事長海英俊認為，AI 現在是當紅炸子雞，大型網路公司客戶都把 AI 視為軍備競賽、大量投入，這一塊明年成長是可預期的，台達電也會積極布局，無論是建置 AI 電源產線還是招募相關人才，相關投資「不會吝嗇」，目前台達電 AI 電源營收約佔整體電源的 15%。

至於美國祭出最新的晶片制裁，海英俊認為，跟台達電並沒有太大的關係，短期面臨反倒是輝達 (NVIDIA) 高階晶片供不應求，這跟上游半導體 CoWos 有關，不過，目前除了台積電 (2330-TW) 外，聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等業者也加速投入，應該可以很快獲得解決。

產能布局上，台達電持續在中國、泰國、印度、歐美等地新建廠房與研發中心，鄭平表示，今年泰國七廠和研發中心已落成，接下來會再規劃兩個廠，印度也設立研發中心；中國包括吳江、蕪湖、郴州、重慶等廠區都在擴建，並在杭州與武漢設立研發中心。

鄭平表示，目前泰國、印度廠區已占整體產能的 30%，中國廠區則維持 55%，未來漸進式將中國以及中國外的產能配比達到各 50% 的目標。而台達電前三季資本支出已達 216 億元，今年估將高於去年，明年持續擴產下，預計資本支出將維持 200 億元以上的水準。