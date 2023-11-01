〈台達電法說〉電動車事業全年營收增幅下修 明年估成長4-5成

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊今 (1) 日表示，電動車市況近期確實有些雜音，原本認為相關營收今年將倍增，但現在看起來略降至 8 成，明年則估成長 4-5 成，法人則估，台達電明年電動車事業營收將達 20 億美元。

海英俊直言，近期電動車買氣確實沒有那麼旺，除了價格太貴外，升息導致車貸利息墊高也有影響，但整體而言，電動車長期發展趨勢不變，主因是現在全球各國都在推動電動車，加上特斯拉積極降價，估將刺激其他車廠跟進。

台達電執行長鄭平說明，今年台達電的電動車營收估將達 14 至 15 億美元、毛利率則約 15% 上下，布局 10 年開始賺錢，目前電動車營收占整體營收約 12%，預計明年營收金額跟比重都會持續提升。

鄭平進一步指出，現在電動車產業處於春秋戰國時代，未來 10 年怎麼走不好說，也有可能成為集團營收貢獻最大的事業體。因此，台達電也預計自明年起，在營收的類別中，新增一個交通範疇，用以對外說明電動車事業群的表現。

至於美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工的影響，海英俊認為，主要是傳統車廠，做的不是電動車，因此對台達電影響不大，但從產業角度來看，三大車廠在加薪後人力成本變高，所以後續得觀察特斯拉等電動車廠會不會跟進，影響到成本結構。