〈陸港盤後〉鮑爾暗示緊縮周期可能已經結束了 香港股市走高

香港股市周四（2 日）收盤走高，利多是美國聯準會（Fed）暗示政策緊縮周期可能已經結束了，且中國證監會說，要吸引更多中長期資金，提振資本市場。

香港恒生指數周四收盤漲 0.75%，報 17,230.59 點，恒生科技指數大漲 1.63%，報 3,813.42 點。

滬指周四收盤跌 0.45% 報 3,009.41 點，深成指跌 0.94% 報 9,734.77 點，創業板指跌 0.99% 報 1,939.7 點；兩市成交額合計人民幣 7,667 億元，「北向資金」淨流入 26.82 億元。

半導體、釀酒類股齊跌，有色、化工、券商、保險、醫藥、房地產等族群走低，媒體類股逆勢走高，銀行族群上揚。

Fed 主席鮑爾周三為進一步升息敞開了大門，但他也指出，在長天期債券殖利率上升等因素帶動下，最近幾個月金融形勢明顯緊縮。

ING Financial Markets 首席國際經濟學家 James Knightley 表示：「我們預計本周期 Fed 不會進一步升息，家庭和企業的借貸成本增加，開始產生影響了。」

Fed 周三宣布，把基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間，連續第二個月未升息。

此外，中國證監會周三召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央金融工作會議精神。證監會提出，要推動股票發行註冊制走深走實，加強基礎制度和機制建設，增強投資端改革力道，吸引更多中長期資金，提振資本市場。

中國人民銀行（央行）黨委與國家外匯局黨組周四也召開擴大會議，表示要因城施策，指導城市政府精準實施差別化房貸政策，並且要保持貨幣政策穩健性，防範人民幣匯率大起大落。

