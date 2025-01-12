〈英業達旺年會〉蔡枝安：2025年持續成長 惟變數多保守看成長幅度

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-12 18:08

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英業達 (2356-TW) 今 (12) 日舉辦 50 周年旺年會，總經理蔡枝安於記者會指出，2024 年英業達表現亮眼，各事業群皆有成長，展望 2025 年，蔡枝安預估仍會持續成長，不過川普即將上任、變數很多，目前保守看 2025 年成長幅度，認為成長幅度將較 2024 年低。

蔡枝安表示，2024 年英業達集團整體營收年增 25%，表現亮眼，且各事業群皆有成長，其中，伺服器業務成長最為強勁，成長超過 4 成。不過面對 2025 年仍有諸多不確定因素，包括美國新任總統川普將就職、地緣政治風險等，雖然 2025 年仍會持續成長，但保守看待 2025 年的成長幅度。

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筆電市場方面，個人電腦事業群副總尹福明表示，根據研調機構 IDC 預估，今年全球筆電出貨約成長 5%，而英業達的成長幅度將較 5% 好一點，大約成長高個位數百分比，將於下半年發酵。去年 AI PC 架構為高通 (QCOM-US) 一個人的武林，不過今年 x86 架構的 AMD(AMD-US) 以及英特爾 (INTC-US) 效益也同樣在下半年陸續顯現。

穿戴裝置部分，英華達董事長何代水則提到，今年智慧眼鏡將成為市場焦點，除在 CES 2025 受到關注外，包括 AR(擴增實境) 及 VR(虛擬實境) 皆結合通訊、AI 應用，出現許多創新突破。5G 及網通方面，英華達則看好技術帶動需求，旗下 5G 模組及客戶端設備持續支撐英華達的業績成長。

車用電子方面，蔡枝安表示，英業達在自駕車本來就有車用部門，目前經營狀況不錯，2024 年車用營收成長約 4 成，且英業達在墨西哥、捷克、中國上海及台灣皆有認證生產線，看好今年車用營收將年增 3 倍。