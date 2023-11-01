Meta定向廣告在歐洲遭禁 違規恐受全球營收4%天價罰款

歐洲資料保護委員會 (European Data Protection Board, EDPB) 周三 (1 日) 表示，已同意將非歐盟成員國挪威對臉書和 IG「定向廣告」實施的禁令擴大到歐盟和歐洲經濟區的所有 30 個國家。倘若違規，擁有上述社群媒體的母公司 Meta Platforms(META-US)恐怕要收到最高全球營收 4% 的天價罰款。

該項禁令不准科技公司透過收集用戶數據來對用戶投放特定廣告，這對擁有臉書和 IG 兩大社群媒體平台的美國科技巨擘 Meta Platforms 來說無疑是一大打擊，該公司一直以來都在努力反對歐洲採取這項作法。

挪威數據監管機構表示，倘若 Meta 違反禁令可能面臨最高相當於其全球營收 4% 的罰款。Meta 在歐洲的主要隱私監管機構是愛爾蘭數據保護委員會 (Data Protection Commission, DPC)，EDPB 表示該決定是給 DPC 的指示，要求該機構在兩周內永久禁止 Meta 使用定向廣告。

EDPB 在聲明表示，限制措施已於 10 月 27 日批准，將延續已在挪威實施的臨時措施。在整個歐洲經濟區，基於合約和合法利益的法律基礎上，禁止將個人數據用於定向廣告投放。

Meta 同日對此表示，歐盟與歐洲經濟區用戶可以決定是否提供自己的數據，而且會在 11 月推出訂閱模式，以符合監管機構要求。

不過 EDPB 發言人表示在幾周前已得知 Meta 的新計畫，也與該公司有充分接觸，以達成雙方都滿意的結果。不過該發言人卻說：「這種發展毫無道理的忽略謹慎有利的監管程序」。

自 8 月 7 日以來，Meta 在挪威每天都要被罰款 100 萬克朗 (合 9 萬美元)，原因是其利用用戶的位置或流覽行為等數據投放廣告，侵犯用戶的隱私，這是大型科技公司常見的一種商業模式。

挪威數據監管機構 Datatilsynet 在 9 月份表示，已將正在進行的罰款提交給歐洲監管機構，因為其罰款僅在挪威有效。這筆罰款將於 11 月 3 日到期，但據 Datatilsynet 國際部負責人 Tobias Judin 說，Meta 可能面臨更嚴厲的經濟處罰。

Judin 表示，由於現在已獲得永久禁令，不遵守歐盟 / 歐洲經濟區範圍內的禁令本身就違反了歐盟一般個人資料保護規則 (General Data Protection Regulation, GDPR)，這可能會受到全球營業額高達 4% 的制裁。