〈紐約匯市〉DXY月線連三紅 日銀政策調整力道不如預期 日元全面下挫

美元指數周二 (31 日) 上揚，月線連續三個月收紅。日本銀行 (央行) 對殖利率控制政策 (YCC) 進行調整後，日元全面暴跌，兌美元匯率貶至 1 年新低，兌歐元也跌至 15 年低點，因部分投資人原本預期央行將採取更大的調整。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.56%，至 106.71，月線漲約 0.5%，連續三個月走高。

周二的數據依舊展現出美國的經濟韌性，顯示聯準會 (Fed) 可能在一段時間內維持高利率。

因薪資成長強勁，美國僱傭成本指數 (Employment Cost Index) 穩定上揚，繼第二季上漲 1% 後，上季再漲 1.1%；另一項數據顯示 8 月 FHFA 房價指數連續第三個月加速成長，房價年增率達 5.6%，高於前一月的 4.6%。

聯準會今起展開為期兩天的政策會議，市場預估利率將繼續不變，但 Fed 將在會議結束後維持鷹派立場。分析人士指出，美國公債殖利率飆升和股市拋售，已導致金融情勢收緊，為 Fed 的政策決定提供靈活空間。

另一方面，日銀周二宣布再度調整 YCC 政策，將 1% 的 YCC 上限重新定義為較寬鬆的「參考水準」，而非嚴格上限，並取消透過無限量購債來捍衛殖利率區間的承諾。

會議結束後，日元兌美元應聲走貶，暴跌 1.7% 至 151.6 日元兌 1 美元，創一年新低，單日貶幅為 4 月底以來最大。

日元兌歐元暴跌至 15 年低點，至 160.84 日元兌 1 歐元，截稿前跌 1.3% 至 160.20 日元，為 7 月下旬以來單日最大貶幅。日元兌英鎊、瑞士法郎和澳幣匯率也下跌。

富國銀行證券 (Wells Fargo Securities) 策略師 Erik Nelson 表示：「市場原先預期日本央行將做出更鷹派的決定。前瞻性指引沒有變化，日銀的核心通膨預期仍落在 2% 下方。是的，他們確實調整了政策，但並沒有針對利率的前瞻指引做出鷹派調整。」

日銀總裁植田和男在會後記者會上表示，日本在實現 2% 可持續通膨目標上取得一些進展，但央行不急於結束 YCC 或負利率政策。

其他貨幣方面，歐元跌近 0.4% 至 1.0575 美元，英鎊下跌 0.18% 至 1.2142 美元。英國央行將在本周稍早做出貨幣政策決議，市場預期將維持利率不變。

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