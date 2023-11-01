日元貶破151、交易員加碼做空 日最高外匯官員：必要時準備好干預

日本銀行 (央行) 調整殖利率曲線控管 (YCC) 政策力道不如外界預期，日元兌美元貶破 151、創 4 月迄今最大單日跌幅。這使日本最高外匯官員出面警告，表示必要時隨時準備進場干預。

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人周三 (1 日) 表示：「我們嚴陣以待。但我不能說我們會做什麼事、又會在何時出手——我們會進行整體評估，並在緊急狀態下判斷。」

日銀周二決議進一步放寬對日本 10 年期公債殖利率的控管，表示 1% 從 10 年期殖利率的實質天花板改為參考值，但仍維持負利率政策。

決策出爐後，日元對主要貨幣周二全面下挫，日元兌美元重貶 1.7% 至 151.6 日元兌 1 美元，創一年新低，日元兌歐元暴跌至 160.84 日元兌 1 歐元，寫 15 年新低。

周三亞洲早盤，日元兌美元徘徊在 151.6 附近。

日元兌美元去年貶到約 152 附近時，曾促使日本當局買進日元以阻貶。但目前交易員似乎並不畏懼當局干預的可能性，槓桿基金在日銀會議後，紛紛加碼日元的空頭部位。

Saxobank 市場策略師 Charu Chanana 說：「日銀又一次表現不佳。日元空頭回籠，150 不再是日元 / 美元的防線，很快就會測試 152，甚至下探 155。」

日銀是全球最後一個維持寬鬆政策的主要央行，這讓日債殖利率依然遠低於美國和歐洲，並促使日本投資人把現金投入其他高收益資產，因而打壓日元。

外匯交易員和策略師認為，在沒有直接干預的情況下，除非日本有更顯著的政策轉變，並讓美國和日本的殖利率差縮小，才有可能止住日元貶勢。日元兌美元今年來已貶值逾 13%，與去年跌幅相當。

紐約梅隆投資管理公司總經和投資策略師 Aninda Mitra 說：「光靠日銀的決策，可能仍不足以讓日元走上升值道路，或許還需要美國聯準會 (Fed) 鴿派轉向。」

一些投資人認為，日元的貶勢最終可能促使日銀更積極收緊貨幣政策，這可能讓日元脫離近期低點，但目前看來沒有任何這類的跡象。

Tolou 資本管理公司執行長 Spencer Hakimian 說：「考量到日元最近的貶勢，以及日本對進口大宗商品物資的依賴，如果日元 2024 年徹底放棄 YCC，也不讓人意外。」