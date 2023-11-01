美國10月消費者信心指數降至5個月新低 通膨預期大幅提升

受商業狀況前景黯淡以及消費者對高物價的擔憂拖累，美國 10 月消費者信心指數降至 5 個月低點，已連續 3 個月下滑，另外消費者對未來 12 個月的通膨預期大幅成長。

美國經濟聯合會 (Conference Board) 周二 (31 日) 公布的 10 月消費者信心指數報 102.6，雖然高於市場預期的 100.0，但遠低 9 月上修後的 104.3。另外該調查對當前狀況的衡量指標降至 143.1，低於前值的 147.1，創下 2022 年 11 月以來新低，同時預期指數也降至 75.6，創 5 月以來新低。

美國 10 月消費者信心指數跌至 5 個月新低。(圖：ZeroHedge)

美國經濟聯合會首席經濟學家 Dana Peterson 在聲明中表示，消費者繼續留意整體物價上漲，尤其是食品雜貨和汽油價格。另外消費者還表達對政治局勢和高利率的擔憂。在最近的中東動盪中，對戰爭 / 衝突的擔憂也有所上升。消費者信心的下滑在 35 歲及以上的家庭中都很明顯，而且不局限於任何一個收入群體。

備受矚目的通膨數據方面，消費者對未來 12 個月的平均通膨預期大幅上升至 5.9%。

10 月消費者對未來 12 個月通膨預期大幅成長。(圖：ZeroHedge)

就業市場方面， 認為就業機會「充足」的消費者比例在 10 月份連續第四個月下滑。然而，那些認為目前工作「充足」和「難以獲得」的人之間的差距自 6 月以來首次擴大。該差距是經濟學家重點觀察的衡量就業市場實力指標。

對未來 6 個月的預期指數仍低於 80 的衰退門檻，反映出對未來商業狀況、就業機會和收入的信心下降。Peterson 表示，有鑑於美國消費者——至少在今年第三季——繼續在商品和服務上大舉支出，對未來支出態勢的持續懷疑是值得注意的。

隨著經濟和勞動力市場表現出驚人的彈性，經濟學家對經濟衰退的預期已經穩步減弱，但美國消費者仍受到高物價所苦。而通膨的持續影響——儘管自去年以來已顯著改善——仍是消費者信心出現更顯著反彈的關鍵障礙。

隨著消費者購買計畫也有所放緩，希望購買汽車、住房或大型家電的人數比例有所下滑，超過三分之二的消費者仍認為 10 月份出現衰退的可能性「有些」或「非常大」。與此同時，未來 6 個月的度假意願是自 2020 年以來的最高水準。