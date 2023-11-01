〈美股盤後〉景氣金絲雀殞落 標普收紅0.65%但月線連三黑

10 月最後一個交易日，美股主指週二 (31 日) 開盤時漲跌互現，在週一收盤水平狹幅震盪，尾盤多頭挺進，主要股指接近單日高點，標普收紅 0.65%，但月線仍連續三個月走跌，創疫情爆發以來最長月跌紀錄。

新一波財報消息引發市場不同反應。有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工和安進在發布財報後表現不佳，而 Pinterest 和 Arista Networks 最新業績發布後迎來巨大漲幅。

數據方面，受商業狀況前景黯淡以及消費者對高物價的擔憂拖累，美國 10 月消費者信心指數降至 5 個月低點，已連續 3 個月下滑，另外消費者對未來 12 個月的通膨預期大幅成長。

政經方面，市場等待週三聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布利率決定，隨後是蘋果最新財報和週四的英國央行政策決定。

其他央行新聞方面，日本央行再次調整 YCC (殖利率曲線控制)，將 10 年期公債殖利率目標上限調整為 1.0%，而不是嚴格的上限，這被市場視為不那麼鷹派，日元匯率走貶至 33 年低點。

地緣政治方面，拜登政府一位高級官員週二表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平的團隊已原則上達成協議，拜習會將於舊金山 11 月舉行的亞太經合組織 (APEC) 上登場，但重要細節需要敲定。

以色列與哈瑪斯衝突延續，以軍證實空襲加薩走廊北部賈巴利亞 (Jabalia) 難民營，成功擊斃哈瑪斯 7 日突擊的主要指揮官。

美股週二 (31 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊全面揚升，房地產板塊領軍大漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.31%；Meta (META-US) 跌 0.46%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.28%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.29%。

道瓊成分股逾半收高。開拓重工 (CAT-US) 大跌 6.65%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.27%；波音 (BA-US) 上漲 2.45%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.95%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.93%。

費半成分股普遍走高。Wolfspeed (WOLF-US) 暴漲 22.08%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.08%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.93%；美光 (MU-US) 上漲 1.21%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.01%；AMD (AMD-US) 上漲 2.41%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.07%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.29%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.22%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.72%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 揚升 1.76% 至每股 200.84 美元。特斯拉週二贏得了美國首起有關其自動駕駛儀駕駛員助理功能導致死亡的審判，這是該汽車製造商的一次重大勝利。

開拓重工 (CAT-US) 暴跌 6.64% 至每股 226.05 美元，為 2022 年 4 月以來最差單日表現。有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工週二盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管受惠北美建築設備銷售強勁，該季獲利達到兩位數成長，超過華爾街分析師預期，但累積訂單減少，市場認為未來需求恐怕放緩，第四季業績展望黯淡。

輝達 (NVDA-US) 下滑 0.93% 至每股 407.80 美元。《華爾街日報》援引消息人士報導，為遵守美國政府的新限制，輝達可能被迫取消高達 50 億美元的對中國晶片訂單。

AMD (AMD-US) 走高 2.41% 至每股 98.50 美元。AMD 發布低於預期財測，但週二盤後公布第三季獲利超出分析師的預期，還提到明年 AI GPU 銷售額可能超過 20 億美元。

據《華爾街日報》週二報導， 共享辦公室企業 WeWork 計劃最快下週聲請破產。WeWork (WE-US) 下殺 11.80% 至每股 2.28 美元，盤後持續暴跌超過 32%。

經濟數據

美國第三季聘僱成本指數季增率報 1.1%，預期 1.0%，前值 1.0%

美國 8 月 FHFA 房價指數月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.8%

美國 8 月 FHFA 房價指數年增率報 5.6%，前值 4.6%

美國 10 月經濟評議會消費者信心指數報 102.6，預期 100.0，前值 104.3

華爾街分析

聯信銀行首席經濟學家 Bill Adams 表示：「聯準會仍擔心過早放鬆警惕，他們可能會在週三發出訊號，稱如果通膨偏離目前的下行軌道，將準備再次升息。」

貝萊德全球配置基金投資組合經理人 Russ Koesterich 警示：「部分債券市場，尤其是傳統債市的主要擔憂實際上是曲線上所獲得的期限溢價。這與供應和不斷變化的需求動態有關，也與通膨和聯準會有關。因此，投資人仍然要對長債保持謹慎。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主