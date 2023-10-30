〈財報〉比亞迪Q3淨利破人民幣百億 創歷史新高

中國電動車製造商比亞迪 (1211-HK)(002594-CN) 周一 (30 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，該季淨利年增逾 8 成、突破人民幣 1 百億元，寫下歷史新高，凸顯儘管需求疲軟且競爭加劇，但這家電動車巨擘仍保持其在中國市場的領導地位。

根據財報，比亞迪第三季營收年增 38.49% 至人民幣 1,621.51 億元 (以下單位皆同)；歸屬上市公司股東淨利年增 82.16% 至 140.13 億元，稀釋後每股獲利年增 8.35% 至 3.58 元。

(圖：比亞迪財報)

該公司本月早些時候表示，第三季淨利可能成長一倍。而最新出爐的財報顯示，這一淨利增幅低於第二季的 145%，不過高於該公司先前預期的介在 95.5 億至 115.5 億元的預期區間內。

今年前三季，比亞迪營收成長 57.75% 至 4,222.75 億元；淨利報 213.67 億元，年增 129.47%、稀釋後每股獲利年增 129.69% 至 7.35 元。

扣除非經常性損益後，比亞迪第三季淨利報 96.54 億元，年增 80.95%、前三季淨利報 193.49 億元，年增 131.32%。

值得注意的是，儘管其幾家競爭對手在全球最大的汽車市場需求疲軟的情況下降價，但比亞迪銷量仍在繼續強勁成長。根據財報，該公司第三季度毛利率為 22.12%，高於第二季度的 18.73%。

相比之下，受大幅降價影響 (尤其是在中國市場)，特斯拉的毛利率在截至 9 月的該季報 17.9%，低於分析師逾 18% 的預期，也低於第二季度的 18.2%。

另外，今年前 9 個月，比亞迪銷售新能源純電汽車 104.84 萬輛，年增 80.10%。截至 9 月 30 日的 3 個月裡，比亞迪純電動車銷量達到 43.16 萬輛，比第二季成長 23%，包括混合動力車在內的汽車銷量達到 82.21 萬輛，再創單季新高。

中國 9 月份新能源汽車總銷量年增 22.1%，占汽車總銷量的 36.6%。不過，新能源汽車銷量增幅較 8 月份的 34.5% 有所放緩。