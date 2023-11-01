〈財報〉設備需求可能已觸頂 開拓重工Q4展望黯淡

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工 (Caterpillar / 卡特皮勒) 周二 (31 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管受惠北美建築設備銷售強勁，該季獲利達到兩位數成長，打敗華爾街分析師預期，但累積訂單減少，市場認為未來需求恐怕放緩，第四季業績展望黯淡。

截稿前，開拓重工 (CAT-US) 周二盤中股價重挫 6.37%，每股暫報 226.72 美元。

展望未來，預料第四季 (本季) 的營收僅「略高於」去年同期，而 FactSet 預期為 174.5 億美元，意味著成長 5.1%；第四季經調整後營益率估「低於」第三季的 20.8%。該公司第三季營益率高於去年同期的 16.5%，但低於第二季的 21.3%。

根據財報，開拓重工第三季營收成長 12.1% 至 168.1 億美元，優於 FactSet 分析師預期的 165.7 億美元；淨利報 27.9 億美元，合每股 5.45 美元，均優於去年同期的 20.4 億美元或每股 3.87 美元；經調整後每股獲利報 5.52 美元，遠超 FactSet 分析師預估的 4.80 美元。

按部門劃分，開拓重共建築行業部門第三季營收成長 12% 至 70 億美元，優於 FactSet 預期的 66 億美元；能源和交通行業營收成長 11% 至 68.6 億美元，也超過 65.3 億美元的預期；資源行業營收成長 9% 至 33.5 億美元，略低於 33.9 億美元的預期。

值得注意的是，開拓重工表示，第三季的累積訂單比去年同期減少 19 億美元、較第二季減少 26 億美元，表明設備需求可能已經觸頂。根據外媒彙編數據，這是開拓重工自 2020 年第三季以來訂單金額首降，當時該公司正在努力應對新冠疫情對其銷售的影響。

當分析師在公司財報電話會議上問及訂單下滑的原因時，開拓重工高層表示，供應鏈問題和較長的交貨時間正在改善，這意味著客戶不需要提前訂購就能按時收到機器。

華爾街分析師看法

TD Cowen 的 Matt Elkott 表示，儘管開拓重工第三季業績整體表現優異，但累積訂單減少的同時銷量放緩的事實可能拖累該股。該名分析師對開拓重工股價評等仍是「跑贏大盤」(outperform)。

Edward Jones 的工業分析師 Faisal Hersi 認為，開拓重工的累積訂單下滑令人擔憂，可能繼續成為投資人密切留意的問題，尤其是在過去幾年表現強勁之後。他指出，當有「峰值」的說法，就會開始認為這是一個周期的峰值且非常難動搖。

Robert W. Baird & Co. 的分析師在給客戶的一份報告中寫道，開拓重工財報顯示，經銷商庫存繼續成長而訂單年減 15%，預估第四季的營收和獲利成長將放緩。