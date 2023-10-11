觸底反彈跡象？三星上季營益降幅放緩 早盤股價漲逾3%

三星電子周三 (11 日) 公布上季銷售額連續四季下滑，營業利益大減 78%，顯示低迷市況雖持續帶來壓力，但獲利降幅已較前一季改善。

隨著個人電腦 (PC)、智慧手機供應商等主要客戶砍單，包含三星、SK 海力士 (SK Hynix) 和美光 (MU-US) 在內等記憶體大廠，仍面對產業低潮的窘境。

初步財報顯示，截至 9 月的三個月內，三星銷售額下滑約 13% 至 67 兆韓元 (約 500 億美元)，降幅略高於分析師平均預期的 12%，營業利益大減 78% 至 2.4 兆韓元，但符合分析師預期，且較前一季的暴跌 95% 改善，帶動三星早盤大漲 3.6%。

Eugene Investment & Securities 分析師 Lee Seung-Woo 表示：「結果優於預期，記憶體晶片產業的低點已經過去了，三星的業績證明了這一點。」

就在公布初估財報幾天前，美國才授與三星和 SK 海力士豁免，允許其購買在中國營運所需的設備，這有助於消除兩家公司所面臨的一些不確定性。

里昂證券 (CLSA) 南韓分析師 Sanjeev Rana 表示，這消除了南韓記憶體供應商在中國營運和生產的疑慮。藉由無限期豁免，三星和 SK 海力士應能提高競爭力，並制定長期投資計畫。

三星也積極投入人工智慧（AI）開發競賽，盼能在這項熱門的領域跟上 SK 海力士的腳步，後者是輝達 (NVDA-US) 下一代 DRAM 的唯一供應商。三星此前表示，計劃 2024 年前將高頻寬記憶體 (HBM) 的產能翻倍。

在等待 AI 需求爆發之前，三星和 SK 海力士均表示，將透過削減 PC 和智慧手機的 NAND 晶片產量，來應對經濟不確定性，並幫助支撐 NAND 和 DRAM 價格。

三星將在 10 月 31 日公布更全面的財報，該公司此前預估下半年將出現銷售復甦。截至周三開盤前，三星今年累計已漲約 20%。