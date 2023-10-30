全球電動車銷售放緩 Panasonic大砍全年電池部門獲利預期15%

特斯拉 (TSLA-US) 的供應商 Panasonic (6752-JP) 周一 (30 日) 表示，該公司已在上季 (截至 9/30) 削減在日本的汽車電池產量，並將該部門的年度獲利預期下調 15%，突顯出全球電動車銷售放緩。

該公司對其電池業務的前景不太樂觀，此前幾家汽車製造商和供應商也發出了類似的警告，因為包括中國和歐洲在內的主要經濟體的成長放緩。

Panasonic 把替特斯拉和其他車商生產電池的能源部門全年營益預期從 1,350 億日元下調至 1,150 億日元 (約 7.69 億美元)。

Panasonic 在其網站上公布的數據顯示，在截至 9 月底的 3 個月內，該公司調整在日本的汽車電池產量，以滿足「適當的庫存水準，以應對迅速減少的需求」。

該公司表示，由於美國《降低通膨法案》(IRA) 刺激了消費者需求的變化，日本電池部門的生產受到了北美高階電動車需求放緩的影響，不過北美業務的生產保持穩定，符合稅收抵免條件的汽車銷量堅挺。

另一方面，南韓電池公司 LG 能源解決方案上周警告稱，由於全球經濟的不確定性影響了電動汽車銷售前景，2024 年的收入成長將放緩。

同樣在本月，特斯拉在擴大電動汽車產能方面採取了謹慎的立場，執行長馬斯克表示，他擔心更高的借貸成本會阻止潛在客戶購買特斯拉的汽車，儘管價格有所下降。

通用汽車 (GM-US) 也放慢了幾款電動汽車的發布速度以削減成本，還縮減電動汽車產品的支出。