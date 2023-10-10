晶片部門持續虧損 三星Q3營益估再減八成

三星電子 (Samsung Electronics) 將於周三 (11 日) 公布第三季初步業績，預估上季營業利益將較去年大減 80%，反映全球晶片供應過剩問題，導致三星核心晶片業務持續虧損。

LSEG SmartEstimate 對 19 位分析師進行的調查顯示，7 月至 9 月這段期間，三星營業利益預估將下滑至 2.1 兆韓元 (約 15.6 億美元)，遠遜於去年同期的 10.85 兆韓元。

獲利情況之所以較去年大幅逆轉，與記憶體市場復甦不如預期有關。三星主要獲利來源記憶體晶片部門，上季虧損預估將達 3 兆至 4 兆韓元。

分析師並稱，三星的晶片減產計畫也有損規模經濟，提高晶片生產成本。繼 4 月首度宣布減產後，分析師指出三星上季也進一步減產。

三星競爭對手美光 (MU-US) 上月預估本季虧損將持續擴大，引發人們對於資料中心等終端市場復甦緩慢的擔憂。考量到經濟衰退風險，智慧手機和個人電腦 (PC) 製造商一直在避免採購新的記憶體晶片，選擇先消化現有庫存。

分析師表示，目前這些客戶的庫存已經處在夠低的水平，預估需求可望在明年初反彈。

KB Securities 上月底發布報告表示，三星近期從北美一家資料中心公司收到一年來的第一筆伺服器記憶體晶片訂單，對資料中心客戶將開始下單的希望重新燃起。

另一方面，對高頻寬記憶體 (HBM) 等人工智慧 (AI) 晶片的強勁需求，依舊是一大亮點，不過三星在開發這類晶片、鞏固輝達 (NVDA-US) 等客戶方面，仍落後競爭對手 SK 海力士。

根據 5 位分析師的平均預測，三星行動業務上季營業利益估約 3 兆韓元。即使全球智慧手機市場景氣低迷，三星本季推出的高階可折疊智慧手機，仍幫助提振銷量。