鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至40.25元，預估目標價為600元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由40元上修至40.25元，其中最高估值41.98元，最低估值38.49元，預估目標價為600元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|41.98
|59.54
|69.56
|最低值
|38.49
|41.56
|48.31
|平均值
|40.39
|50.88
|61.14
|中位數
|40.25
|51.43
|62.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|108,721,000
|127,000,000
|138,223,900
|最低值
|106,240,810
|109,046,000
|118,067,000
|平均值
|106,801,470
|120,274,090
|131,524,650
|中位數
|106,410,000
|119,708,000
|133,743,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|44.22
|46.46
|27.58
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
|41,306,656
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。