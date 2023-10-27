〈台股盤前要聞〉外資狂砍台股回測萬六、台幣探逾7年新低 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (26) 日在電子三雄持續領跌下，跳水重挫逾 200 點，外資狂砍 286 億元；；外資同步從股匯市提款，新台幣兌美元昨 (26) 日盤中重挫逾 1 角，終場貶值 8.9 分、收在 32.43 元，匯價創逾 7 年來新低。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

電金傳全落難 台股重挫 285 點回測萬六 外資狠砍 286 億元

美國科技股重挫，台股昨 (26) 日在電子三雄持續領跌下，電子股全面下殺，金融、傳產權值股同步疲軟，指數跳水重挫逾 200 點，終場收在今日最低點 16073.74 點，下挫 285.15 點或 1.74%，成交量 2365.86 億元。閱讀全文...

股匯雙殺 新台幣貶 8.9 分收 32.43 元 探 7 年多來新低

外資同步從股匯市提款，新台幣兌美元昨 (26) 日盤中重挫逾 1 角，終場在央行調節下貶幅收斂，終場貶值 8.9 分、收在 32.43 元，匯價創逾 7 年來新低，總成交量合計共 17.87 億美元。閱讀全文...

環球晶徐秀蘭：8 吋 SiC 進度超乎預期 明年 Q4 小量生產

半導體矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭昨 (26) 日表示，8 吋碳化矽進展較 2、3 年前預期快速，產品將從明年起大量送樣認證，2024 年第四季或 2025 年初小量生產，2025 年可望是快速成長的一年，隨著客戶認證陸續完成，2026 年營收占比將超越 6 吋。閱讀全文...

日月光本季營收估季增 明年 Q1 轉正成長

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 昨 (26) 日召開法說會，財務長董宏思表示，電子代工服務 (EMS) 本季進入傳統出貨旺季，推升第四季營收較上季成長，全年達季季高目標，明年儘管訂單能見度偏低，首季營收仍期待繳出年增成績。閱讀全文...

國巨 Q4 營收估季減 4-6%、雙率持平 產業景氣將落底

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (26) 日召開法說，公司表示，第四季進入傳統淡季，營收估季減 4-6%，毛利率、營益率則可望持平，預期第四季到明年首季將是此波產業景氣循環的谷底。閱讀全文...

群創 Q3 虧損收斂 每股虧 0.21 元

群創光電 (3481-TW) 昨 (26) 日公布第三季財報，單季稅後虧損 19 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.21 元。前三季虧損 154.06 億元，每股虧損 1.64 元。 閱讀全文...

產業調整期拉長 欣興、健鼎估本季營收持平 Q3

欣興 (3037-TW) 與健鼎 (3044-TW) 都是今年前三季獲利前段班的大型 PCB 廠，但對第四季營運均保守看，主要受電子產業調整期拉長影響，業者預估，第四季營收僅將持平第三季，欣興董事長曾子章更認為，整體產業到明年 6-7 月才可望開始好轉。閱讀全文...

聲寶三大引擎催動 今年營收有望登 7 年新高

家電廠聲寶 (1604-TW) 昨 (26) 日舉行新品發表會，總裁陳盛沺看好，在新品帶動，以及後續家電展、促銷檔期衝刺下，第四季營運目標有望達陣。法人估，今年全年營收有望小幅成長、達 90 億元，攀 7 年來新高。閱讀全文...