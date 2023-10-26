〈國巨法說〉Q3純益季增3成 EPS 11.6元 前三季每股賺30.43元

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (26) 日公告第三季財報，稅後純益 48.51 億元，季增 30.1 %，年減 24.2 %，每股純益 11.6 元；累計前三季稅後純益 127.12 億元，年減 31.5%，每股純益 30.43 元。

國巨第三季營收 273.96 億元，季增 2.4%、年減 11%；毛利率 33.2%，持平前季、年減 5.3 個百分點；營益率 19.7%，季增 0.7 個百分點、年減 5.2 個百分點。

其中，第三季非營業項目淨收入 8.93 億元，主要來自已實現及未實現外幣兌換利得 1.79 億元及利息 5.03 億元。此外，國巨第二季因提列未分配盈餘稅 13.12 億元，但第三季無此因素，推升整體獲利較前季明顯成長。

累計國巨前三季營收 802.48 億元，年減 13%；毛利率 33.1 %、年減 5.4 個百分點；營益率 19.2 %，年減 5.8 個百分點。非營業項目淨收入 27.67 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 10.29 億元及利息淨收入 11.08 億元。

國巨第三季產品營收比重，MLCC 22%、鉭電 17%、電阻 15%、磁性元件 28%、其他零組件 18%；以應用區分，車用 24%、工控 33%、通訊 15%、電腦 17%、消費性電子 5%、國防 / 醫療 6%。

若以地區別來看，美國 27%、歐洲 26%、日本 / 亞洲 24%、中國 23%；銷售通路來看，直接銷售客戶 36%、全球經銷商 44%、EMS 20%。