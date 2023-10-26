〈國巨法說〉Q4營收估季減4-6%、雙率持平 產業景氣將落底

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (26) 日召開法說，公司表示，第四季進入傳統淡季，營收估季減 4-6%，毛利率、營益率則可望持平，預期第四季到明年首季將是此波產業景氣循環的谷底。

國巨說明，第四季工作天數因 10 月中國長假及 12 月歐美聖誕假期而減少，加上年底庫存盤點因素影響，營收將有季節性修正，明年首季則有農曆新年，同樣較淡。

不過，國巨目標年底前完成法國施耐德電機高階工業感測事業部 (Telemecanique Sensors) 併購案，若順利順利完成合併，第四季營收衰退幅度可望收斂、明年第一季更有機會成長。

國巨表示，目前特殊品與標準品的訂單出貨比 (B/B Ratio) 均在 1 上下，應用來看，手機受惠美系客戶新機發表，帶動需求回溫，電腦及筆電持平；車用、工控等維持穩定，價格同樣平穩。

稼動率方面，國巨預估，第四季標準品產能利用率約 40-50%、特殊品則是 70%，均與第三季相當，不過，車用產品稼動率維持滿載，鉭電則因電腦、筆電今年以來需求放緩影響，維持 60-70% 的水準。

法人關注的毛利率方面，公司表示，近期營收雖然有波動，但毛利率持穩，後續只要營收規模、產能稼動率提升，毛利率自然會向上，且併購的感測器事業毛利率優於平均，加上持續加強與奇力新整合下，中期毛利率 40% 目標不變。