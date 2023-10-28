福特估與工會協議將使每輛車成本飆升900美元 股價挫逾12%

福特 (F-US) 周五 (27 日) 股價重挫 12% 以上，係因前一日公布的第三季財報遜色，且稱其電動車需求不及預期。

福特第三季營收和獲利均低於分析師的預期，高層將其歸咎於美國汽車工人聯合會 (UAW) 的在其三大工廠的罷工之舉，其中包括位於肯塔基州的重要卡車工廠，導致損失。

福特的財報與對手通用汽車 (GM-US) 大相逕庭，後者周二公布財報，其營收和獲利均輕鬆超越華爾街預期。

然而，福特在公布財報前夕與 UAW 達成臨時協議，成為底特律三大車商中頭一家，這應有助改善第四季業績，因為罷工工人會在新協議正式獲批准前就重返工作崗位。

但另一方面，該協議若獲批准，福特也將背負沉重負擔。財務長 John Lawler 表示，UAW 新協議將使在美組裝的每輛車成本增加 850 至 900 美元。

另外，福特先前宣布將投資 120 億美元擴大電動車產能，但現也改口將推遲該計畫，稱在同等級內燃機汽車或混合動力車相比下，其北美客戶不願再為高價一些的電動車買單。

儘管高層強調，福特不會削減或推遲開發更先進的電動車系列計畫，但投資者越來越擔心，福特是否能與特斯拉 (TSLA-US) 或其他電動車新創公司較勁。

福特以公司與 UAW 的新協議尚待批准為由，撤回先前宣布的 2023 年全年度財測。

福特周五重挫 12.25%，收每股 9.96 美元，盤後大致持平。今年迄今，該股已下跌 14% 以上。