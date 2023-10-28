〈美股盤後〉英特爾暴漲超9% 標普陷入修正區 那指周跌2.6%連三黑

美股主要指數週五 (27 日) 收盤漲跌不一，道瓊下滑超 360 點，標普收黑近 0.5%，跌破 4,130 點，較 7 月 31 日高點下跌 超過 10%，陷入修正區域。雪佛龍引領能源股下跌打壓市場情緒，摩根大通因執行長戴蒙股票出售而暴跌，英特爾獲利超預期，科技股逆勢走高。

一週來看，道瓊和標普本週分別下跌 2.1% 和 2.5%。受 Meta 和 Alphabet 大幅下跌的拖累，那指週跌 2.6%，連三週走黑。

數據顯示不太可能說服聯準會很快降息，聯準會青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 9 月核心個人消費支出 (PCE) 年增 3.7%，符合市場預期，創 2021 年 5 月以來新低。

展望未來，下週對投資人來說將是忙碌的一週，聯準會即將於 10 月 31 日和 11 月 1 日召開為期兩天的政策會議，外界普遍預計，聯準會將基金利率維持在 5.25%-5.5% 的區間。同時，還有一系列備受矚目的企業財報和經濟數據將公布，蘋果 (AAPL-US) 將於下週四收盤後發布最新財報。

地緣政治方面，白宮稱，美國總統拜登週五會見中國最高外交官王毅，拜登強調美國和中國「需要負責任地管理關係中的競爭，並保持開放的溝通管道。」

以色列與哈瑪斯衝突不斷。以軍擴大對加薩的地面入侵，聯合國大會批准了一項不具約束力的決議，呼籲停火以停止敵對行動。中東地區的美國駐軍頻遭親伊朗民兵團體襲擊，美軍週五證實空襲了位在敘利亞境內的兩處設施，意在警告伊朗支持的武裝組織，不要再針對美軍襲擊。

美股週五 (27 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收黑，能源、金融領跌，科技股漲幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以亞馬遜領漲。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.09%；Meta (META-US) 上漲 2.91%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.80%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 6.83%。

道瓊成分股逾半收低。雪佛龍 (CVX-US) 大跌 6.72%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.6%；安進 (AMGN-US) 下跌 3.02%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.99%；Merck (MRK-US) 下跌 2.59%。

費半成分股以英特爾領漲。英特爾 (INTC-US) 暴漲 9.29%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.80%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.43%；美光 (MU-US) 上漲 1.74%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.35% ；AMD (AMD-US) 上漲 2.95%；德儀 (TXN-US) 跌 0.62%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.67%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.08%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 6.83% 至每股 127.74 美元，亞馬遜此前公布第三季業績超出預期，原因是其雲端業務成長持續穩定且廣告成長大幅成長。

英特爾 (INTC-US) 暴漲 9.29% 至每股 35.54 美元，創 2 年多來最佳單日表現。英特爾發布優於預期的本季財測，因有跡象表明個人電腦需求已觸底，第三季盈利明顯超出分析師預期。

福特 (F-US) 跳水 12.25% 至每股 9.96 美元。因與美國汽車工人聯合會的交易尚未獲得批准而存在不確定性，福特撤回了全年業績預測。

石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 收低 1.91% 至每股 105.55 美元。埃克森美孚第三季利潤為 91 億美元，該公司股價下跌 2.3%，較去年同期創紀錄的利潤下降約 54%，但隨著油價回升，較上一季上升。

摩根大通 (JPM-US) 下滑 3.60% 至每股 135.69 美元。摩根大通表示，其執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 將在 2024 年出售其持有的部分銀行股票，以實現金融多元化和稅務規劃。

石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 驟跌 6.72% 至每股 144.35 美元。此前這家石油巨頭報告稱，儘管油價上漲，但第三季利潤仍下降，幾天前，該公司同意以 530 億美元收購規模較小的美國競爭對手 Hess(HES-US)。

經濟數據

美國 9 月 PCE 年增率報 3.4%，預期 3.4%，前值 3.4%

美國 9 月 PCE 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 9 月核心 PCE 年增率報 3.7%，預期 3.7%，前值 3.8%

美國 9 月核心 PCE 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 10 月密大消費者信心指數終值報 63.8，預期 63，前值 68.1

華爾街分析

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「市場大幅拋售主要是由技術因素推動的，因為基本面依然穩固。考慮到去年 10 月以來的強勁反彈主要也是技術性的，這是合適的。超賣狀況和支撐性季節性的跡象應該會導致反彈，儘管情緒需要轉變，這可能需要催化劑。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主