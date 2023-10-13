遭UAW癱瘓最賺錢工廠 福特高層仍不鬆口：沒法了 已到極限

福特汽車 (F-US) 高層周四 (12 日) 表示，目前大約與 5.7 萬名美國工人仍持續談判契約，但公司在經濟方面的讓步已「達到極限」。

福特傳統業務部門總裁 Kumar Galhotra 表示，雖然公司願意在現有提議條件範圍內調整資金以滿足美國汽車工人聯合會 (UAW) 的優先事項，但任何增加的成本都會損害公司未來的營運能力和投資新興領域的能力，例如電動車。

Galhotra 周四在與媒體和分析師電話會議上表示：「我們很清楚已經達到極限了，到這地步已經竭盡所能，再繼續下去就會挫傷投資業務的能力，而我們需要投資。」但 Galhotra 拒絕透露公司提供給 UAW 的條件將耗費多少成本。

Galhotra 發表上述言論的前一天，UAW 意外對福特最賺錢的肯塔基州 SUV 和皮卡車工廠發起罷工。

Galhotra 對 UAW 最新罷工舉措表示驚訝，因為該工廠是福特美國最重要的工廠之一，而 UAW 主席 Shawn Fain 周三抨擊，之所以升級罷工是因為福特一再重述先前條件，而沒有追加提供更多經濟利益。

Fain 以預綠影片表示：「這條件和福特兩周前所提的條件完全相同，以我們的立場來說，他們沒有嚴肅看待這件事。我們一直很有耐心談判，但到頭來他們完全不及預期，他們甚至沒把這些擺上檯面來談。」

福特最近提議的條件包括按類調漲 23%-26% 的工資、保留白金醫療保健福利、批准獎金、恢復生活費用，以及其他福利。福特表示，過去幾日公司一直在與電池工廠工人就退休福利和其他可能性進行談判。

電動車電池工廠是底特律三大車廠討價還價的底氣，因為福特、通用 (GM-US) 汽車和 Stellantis (STLAM-US) 都與電池製造商成立了合資企業，在美國生產電動車電池。由於這些電池工廠是合資企業性質，現在和未來均不受車廠與 UAW 簽訂的協議適用範疇。

雖然如此，UAW 上周表示，通用汽車已同意將電池工廠的工人納入與工會談判的全美協議適用範疇內，並強烈暗示期望福特和 Stellantis 跟進。