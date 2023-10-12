美汽車業罷工擴大 福特最賺錢工廠8700人停工

美國汽車工人聯合會 (UAW) 周三 (11 日) 關閉福特汽車 (F-US) 全球最大工廠，在幾乎無預警的情況下讓獲利豐厚的皮卡車工廠停擺，象徵 UAW 和底特律三大車廠為期四周的罷工明顯升級。

UAW 周三晚間宣布，福特在肯塔基州的卡車工廠，共有 8700 名工會成員將罷工，原因是福特拒絕進一步推進談判。這波行動預料很快就會影響到福特的全年獲利，福特股價周三收盤上漲 0.4%，罷工消息傳出後，盤後股價下挫 1.8%。

福特的肯塔基卡車工廠年營收 250 億美元，相當於全球營收的六分之一，生產高價車款，包括 F 系列的 Super Duty 版皮卡、Lincoln Navigator 和福特 Expedition 大型運動休旅車 (SUV)。

此消息對通用汽車 (GM-US)、Stellantis(STLA-US) 也是一大警訊，因為根據 UAW 和車商提供的資料，兩家公司提供的工資和福利都遜於福特。

這波行動可說是 UAW 自 9 月 15 日對三大車廠發動攻勢以來，最大膽的舉措。在此之前，UAW 在五家工廠和 38 家零件分發工廠共約 2.5 萬人已經展開罷工。

由於罷工引發的不確定性，福特股價從 7 月開始大幅走低。