無關UAW罷工？福特密西根電動車工廠三班制暫撤一班

美國第二大車商福特汽車 (F-US) 周五 (13 日) 表示，由於供應鏈問題等多種限制，原本三班制的密西根工廠自周一起將暫時裁掉一班，影響 700 個工作崗位。該工廠專司生產電動 F-150 Lightning 皮卡。

福特表示，裁員與美國汽車工人聯合會 (UAW) 的罷工無關，而遭裁班的人員會排入其他班次。福特沒有透露將持續減產多久。

《華爾街日報》周五報導，UAW 在一份備忘錄中表示，福特正考慮以需求放緩為由取消輪班，並示意公司打算轉向製造更多汽油動力卡車，稱 Lightning 電動皮卡的銷量已經下降。福特拒絕對這份備忘錄發表評論。

福特上周表示，截至 9 月 30 日的三個月內，F-150 電動卡車在美銷量下降了 46% 至 3503 輛，但今年至 9 月底的累計銷量仍較 2022 年增長 40%。

F-150 電動車約佔所有福特 F 系列車型銷量的 2%。

UAW 周三 (11 日) 在幾乎無預警的情況下讓福特最賺錢的肯塔基州皮卡車工廠停擺，發動 8700 名工會成員罷工，但福特官方翌日態度仍未鬆動，回應公司在經濟方面的讓步已「達到極限」，並稱任何增加的成本都會損害公司未來的營運能力和投資新興領域的能力，例如電動車。