〈房產〉新莊副都心機能成型房價回溫 預售案成交均價站上6字頭

新莊副都心推案初期主打大坪數豪宅產品，房價更是於 2012、2013 年前後飆至高峰，近幾年隨著全台房市快速升溫，依據實價登錄揭露，今年前 8 月新莊副都心預售案的平均成交單價已經達到 64.7 萬元，相較於 2021 年同期的每坪 48.3 萬元，短短 3 年平均漲幅高達 34%。

對此，東森房屋新莊副都心加盟店店東林平川表示，現在的新莊副都心生活機能已經逐漸成型，又有可觀的未來發展潛力，房市前景相當看好，房價繼續穩定成長的可能性很高。

林平川指出，經過十餘年的開發，新莊副都心在交通方面，這裡緊鄰機場捷運新莊副都心站以及雙捷運交會的新北產業園區站。在生活採買方面， 新莊副都心與舊市區只有一街之隔，而且宏匯廣場的進駐也為在地居民提供了很大的便利性。在家長重視的學區方面，新莊副都心坐擁中信國小、中平國中、昌平國小、頭前國中等多個明星學區。

另外，未來新莊副都心還會有溪北轉運站、國家電影中心、新北知識產業園區等重點項目的建設規劃，區域發展前景相當具有想像空間。

林平川指出，目前新莊副都心新建案的成交單價普遍已經站上 6 字頭，成屋也能達到 5 字頭以上的水準，目前區內詢問度最高的產品是總價落在 1,500-2,500 萬元、屋齡 10 年以內的兩房電梯大樓，買方除在地居民外，還有相當一部分的脫北族、退休族、外來就業人口和組建跨國婚姻的外籍人士。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，從長線來看，新莊副都心的房市發展前景的確值得期待，研判未來隨著建設題材的落實，區域房價仍能保持穩定成長的態勢，有自住需求或打算長期持有的購屋民眾不妨多留意。

不過，需要注意的是，新莊副都心有部分建案是位於商業區內，導致市面上存在不少住商混合大樓、或一般事務所產品，貿然購入此類物件除可能會產生違法違規的疑慮外，居住品質也會受到影響，建議購屋民眾在入手前要做足功課，或可請專業、在地的房仲業者協助看屋。