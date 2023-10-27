〈房產〉台中土地標售案標脫8筆 國壽與華建、櫻花建都有斬獲

台中市地政局「區段徵收配餘地土地標售」今 (27) 日開標，標售土地坐落北屯機廠、豐原豐富專案及烏日高鐵特區，其中華建 (2530-TW)、櫻花建 (2539-TW) 都有斬獲，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽也以 33.05 億元拿下烏日高鐵站區約 5900 坪土地。

台中市地政局在北屯機廠、豐原豐富專案及烏日高鐵特區三地共釋出 20 筆標的，合計總面積約 2.7 萬坪，總底價超過 185 億元，吸引 15 標封參與投標，最終標脫北屯機廠 4 筆、豐原豐富專案 3 筆及烏日高鐵 1 筆共 8 筆標的，標脫率 4 成，整體溢價率 19.2%，為市府進帳約 125.4 億元。

本次標售的單價地王爲華建，以總價 9.67 億元，拿下豐原的豐富專案一心段 1115 地號 957.3 坪商二建地，單價每坪達 101 萬元，該筆標的溢價率 31.7% 的，榮登本次標售溢價王。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，寫下地王驚嘆號的豐原豐富專案，是豐原近年少見的新興重劃區，該重劃區有亞洲大學投資逾 55 億元，打造兼具醫院、長照、托育及產學中心的健康產業園區，未來還將以市地重劃的方式推動二期開發，建設遠景亮麗，而以單價 101 萬元空降地王的一心段 1115 地號，是容積率較高的第二種商業區，加上基地為三面臨路的方正街廓，面積又將近千坪，可享整體開發獎勵，因而奠定地王身價。

北屯機廠是本次投標情況最踴躍的區域，共有 9 標封投標，包括寶佳集團、富宇建設及豐邑機構等大咖建商都參與投標。其中碧柳段 153 地號 2261.7 坪的特商區土地，由櫻花建設以總價約 18.1 億元標下，換算每坪價格 80 萬元。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，北屯機廠的標脫標的，均為面積逾 1500 坪的高容積率特定商業區，享有整體開發獎勵，條件在台中市捷運站周邊相當難得；加上當地商業區已有多筆單價百萬元以上的交易，因此本次標售的價碼合乎行情。更重要的是，現今北屯機廠的特商區，已有條件開放住宅使用，對業者而言更具規劃彈性。

同時，今天的標案中，烏日高鐵站區也有看點，占地 5900 坪的新站南段產專二用地，由國泰金控旗下的國泰人壽斥資約 33 億元買下，為本次標售的總價王，換算單價 57.6 萬元，也刷新區段地價新高。

陳定中指出，烏日高鐵新站南段的 2-1 地號，鄰近三鐵共構的站區核心，且產專二土地的用途廣泛，可規劃企業總部、購物中心、會展中心、物流園區等工商不動產，與國壽近年廣建物流園區收租的投資方向契合，加上該筆土地可享 15% 的整體開發獎勵，未來又可望與佔地數萬坪的高鐵娛樂購物城串聯發展，因而受到壽險業者青睞。

陳定中表示，台中本次標售的標脫率與溢價率，雖不比 2021 年的上回標售，但整體成績還算亮眼，主要是釋出的標的，許多都具有工商用途，在打房政策「管住不管工商」的原則下，規劃彈性高，所以仍受業者青睞；不過整體標封數、溢價率及標脫率，都較上回下滑，也可看出建商在多空交雜的大環境下，出手態度相對保守。