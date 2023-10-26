〈美股早盤〉美債殖利率讓大型股承壓 最新經濟數據受矚 主要指數漲跌互現

美國一連串最新經濟數據於周四 (26 日) 出爐，其中第三季經濟成長速度、9 月耐久財訂單表現皆超預期，然而卻未改投資人對美國聯準會 (Fed) 在下周暫停升息的押注，美債 10 年期殖利率維持在 4.9% 水準、美元指數走高，主要指數周四開盤漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數漲近 1%。

美國商務部周四公布最新數據顯示，第三季實質國內生產毛額 (GDP) 成長 4.9%，增速遠超第二季的 2.1%，也高於市場預期的 4.7%。

值得注意的是，同日公布的第三季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率報 4%，基本符合預期，較前值 0.8% 大幅成長；剔除食品和能源的核心 PCE 指數季增年率報 2.4%，較前值 3.7% 顯著放緩，略低於經濟學家預期的 2.5%。

與此同時，商務部公布的另一份報告顯示，美國 9 月耐久財訂單月增率初值報 4.7%，高於預期的 1.7%，前值自 0.1% 下修至 - 0.1%，為自 2020 年 7 月以來最大月增幅度。

另外，美國勞工部周四公布的數據顯示，上周初領失業金人數報 21 萬人，高於市場預期的 20.8 萬人與修正後前值 20 萬人；上周續領失業金人數報 179 萬人，遠高預期的 174 萬人，修正後前值報 172.7 萬人。

儘管美國 GDP、耐久財訂單數據均優於預期，但未能改變市場對聯準會 (Fed) 下月暫停升息的押注。美國 10 年期公債殖利率跌至 4.9%、對利率更敏感的 2 年期公債殖利率跌至 5.08%，美元指數升至 106.465。

個股方面，推動今年美股上漲的所謂「美股七雄」(Magnificent Seven) 陸續公布的財報令人失望，市值蒸發了 2,000 億美元，有可能推動標普 500 指數進入修正。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、特斯拉公司 (TSLA-US) 和臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 自發布財報以來股價均大幅下跌，目前僅微軟 (MSFT-US) 是唯一的亮點。亞馬遜公司 (AMZN-US) 將在周四 (26 日) 美股收盤後公布最新財報，選擇權市場暗示該公司股票在一天內的漲跌幅度為 8.1%，這意味著約 1,000 億美元的市值將受到影響。

Federated Hermes Ltd. 全球股票主管 Geir Lode 表示：「財報季還有很多地方需要改善，因為通常對經濟敏感的股票在困難背景下表現良好，但在壓力下開始出現下滑。良好的業績已不足以讓這些經濟敏感的股票獲得吸引力，因為投資人擔心宏觀經濟背景走弱。」

截至台北時間周四（26 日）21 時許：

焦點個股：

Mobileye(MBLY-US) 早盤上漲 8.76%，至每股 36.94 美元

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye 周四美股盤前公布亮麗第三季財報，營收、獲利均優於市場預期，不過卻下調年度營收預期的上限，表明電動車生產放緩可能會影響對其駕駛輔助技術的需求。

Stellantis(STLA-US) 早盤下跌 0.74X%，至每股 18.75 美元

歐洲電動車商 Stellantis 周四 (26 日) 表示，該公司斥資 11 億美元入股零跑汽車 (Leapmotor)(9863-HK) 的交易，將有助其提供更實惠的電動車，並在中國競爭對手出口平價車款衝擊中獲得優勢。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 3.07%，至每股 290.33 美元

在數位廣告復甦和強力撙節的幫助下，社群網站龍頭 Meta 上季營收、獲利雙雙超越市場預期，但警告本季廣告需求受中東衝突等大環境因素影響而轉疲，盤前股價一度跌逾 2%。

今日關鍵經濟數據：

美國第三季實質 GDP 季增年率初值報 4.9%，預期 4.3%，前值 2.1%

美國第三季核心 PCE 季增年率初值報 2.4%，預期 2.5%，前值 3.7%

美國上周初領失業金人數報 21 萬，預期 20.8 萬，前值 20 萬

美國上周續領失業金人數報 179 萬，預期 174 萬，前值 172.7 萬

美國 9 耐久財訂單月增率初值報 4.7%，預期 1.7%，前值 - 0.1%

美國 9 月批發庫存月增率報 0%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

華爾街分析：

高盛資產管理公司 (Goldman Sachs Asset Management) 多部門固定收益投資主管 Lindsay Rosner 表示：「GDP 數據不會影響 11 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的決策，肯定會跳過升息。維持更高利率絕對是肯定的，但更高利率就不可能了。」

嘉信理財 (Charles Schwab) 英國董事總經理 Richard Flynn 表示，儘管最新經濟數據顯示美國經濟具有韌性的最新證據，但投資人仍可能會意識經濟衰退的風險依然存在，而且輕度經濟衰退的可能性尚未排除。」