日經：威騰電子與鎧俠記憶體業務合併案破局

根據日經新聞 (Nikkei) 周四 (26 日) 報導，美國威騰電子 (Western Digital) 和日本鎧俠 (Kioxia) 兩家公司的快閃記憶體業務合併談判已經終止。消息傳出後，威騰電子周四盤中股價暴跌逾 11%。

報導指出，兩家公司的目標是在 10 月底之前達成協議，然而威騰電子因未能得到 Kioxia 的間接股東南韓 SK 海力士 (SK Hynix) 的批准，於周四通知鎧俠將退出協商。不只如此，兩家公司也未能與鎧俠最大股東貝恩資本 (Bain Capital) 就合併條件達成協議。

對於上述報導，威騰電子、鎧俠、貝恩資本均未做出回應，而日經也並未具體透露消息來源。截稿前，威騰電子 (WDC-US) 周四盤中股價受消息影響暴跌 11.02%，每股暫報 37.53 美元。

有分析指出，兩家公司的快閃記憶體業務合併意味著，他們將控制全球 NAND 快閃記憶體市場的三分之一，與最大的三星電子平起平坐，並威脅到全球第三大 NAND 快閃記憶體製造商南韓 SK 海力士的地位。

在全球晶片供應過剩和快閃記憶體晶片需求疲軟的情況下，兩家公司尋求合併，這加大晶片製造商的整合壓力。

值得注意的是，日經在報導中還提到，儘管威騰電子與鎧俠合併案破局，但預料兩家公司仍將繼續合作。威騰電子與鎧俠在晶片開發和生產方面已攜手合作，包括前者投資後者在日本的工廠。