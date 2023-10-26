歐洲央行利率按兵不動 按下暫停鈕觀察通膨發展

歐洲央行 (ECB) 周四 (26 日) 宣布利率維持不變，以衡量先前連番升息舉措是否能成功抑制通膨，此次暫停升息為一年多來首見。自 ECB 去年 7 月結束長達 8 年的負利率時代以來已連續升息 10 次，一共升息 450 個基點，為有史以來最快的緊縮步伐。

ECB 連續 10 次升息後暫停升息。(圖：ZeroHedge)

ECB 此次利率按兵不動後，存款機制利率為 4%、主要再融資利率為 4.5%、邊際貸款利率為 4.75%，與經濟學家預期測相符。

ECB 在聲明中重申，在足夠長的時間內把借貸成本維持在這一水準，將能讓消費者物價指數 (CPI) 漲幅回到 2% 的目標做出「重大貢獻」。

分析指出，ECC 和美國、英國央行一樣並未關閉進一步升息的大門，前提是通膨不能迅速緩解。但經濟學家和投資人毫無疑問地會認為，自 2022 年 7 月開始連續 10 次升息後，歐元區借貸成本已經達到最高點。

這助長了外界對首次降息何時到來的押注，投資者相信 ECB「更長時間內利率更高」的說法，將從明年秋季開始降息——儘管該地區經濟最終有陷入衰退的風險。

至於疫情緊急債券收購計畫 (PEPP)，ECB 表示 PEPP 的再投資計畫將至少持續到明年底，管理委員會隨時準備調整所有工具。不過 ECB 內部已有聲音指出，這一立場應該重新審視，時間應該提前。

ECB 指出，資產購買計畫投資組合以可預測和有序的速度下降，將繼續靈活實施 PEPP 的再投資，以應對與疫情相關的貨幣政策傳導機制風險，將 PEPP 視為抵禦市場動盪的第一道防線。

拉加德：暫停升息不意味著永不升息

拉加德表示，這次暫停升息不太表不會再次升息。(圖：REUTERS/TPG)

ECB 總裁拉加德在會後記者會上強調，歐洲經濟依然疲軟，製造業持續下滑，需求低迷、融資收緊，抑制了消費，今年剩下的時間內，經濟可能依舊疲軟。而未來幾年經濟料將增強，不過有跡象表明勞動力市場正在走弱。

對於歐洲通膨前景，拉加德表示物價壓力仍然強勁，目前大多數長期通膨預期指標都在 2% 左右，短期內通膨將進一步下降，但能源價格在地緣政治因素下變得越來越不可預測。

關於 ECB 認為高利率在多大程度上影響了實體經濟，而不僅僅是融資條件的問題時，拉加德表示利率上調對銀行貸款的顯著影響。

拉加德說：「我們知道未來還會出現更多影響。ECB 的工作人員仍然預估實體經濟將受到影響，這種影響將持續到 2024 年，並在更長時間內繼續放大。經濟增長已經減弱，採購經理人指數 (PMI) 也沒有顯示出成長動力。」

至於未來的政策路徑，拉加德強調，現在討論降息為時過早，現在不是提供前瞻性指引的時候。ECB 必須保持穩定、必須堅守立場，「暫停升息不意味著永遠不會再升息」。

分析師估 ECB 最快明年第三季開始降息

分析師估 ECB 最快明年第三季開始降息。(圖：ZerHedge)

有分析指出，市場已將焦點轉到利率需要在多長時間內維持在高峰，投資人已押注 ECB 最快將於明年 6 月降息。

分析師普遍認為，歐元區通膨仍居高不下，且儘管能源成本下滑部分推動通膨回落，但如果冬季溫度顯著下降，歐洲將面臨更高的天然氣需求，通膨降溫的進展並不保證會持續下去。

然而在歐洲經濟活動面臨衰退的陰霾下，ECB 不得不暫停升息。

Quilter Investors 投資長 Marcus Brookes 表示，拉加德認為利率已觸及上限，而 ECB 一如預期地維持利率不變，如果要再次升息，就必須發生「意外」，現在有一些風險 (包括與中東緊張局勢和油價上漲前景有關的風險) 可能會讓通膨「高燒不退」。

Brookes 認為，有鑑於經濟成長乏力，壓力將「迅速轉向降息」，但 ECB 需要小心，不要過早降息，以免通膨再次上升。

巴克萊分析師表示，隨時序推進 2024 年，ECB 將不得不非常謹慎地行事，別無選擇只能降息。

高盛資產管理公司全球固定收益宏觀策略師 Gurpreet Gill 表示，ECB 升息周期現在已經結束，將從明年第三季開始降息。他說：「如果經濟急劇放緩，或者勞動力市場惡化程度超出預期，可能會促使 ECB 更早轉向寬鬆政策。」