〈房產〉房市交易雖冷 林口、淡水新市鎮仍見土地創高價成交大單現踪

政府打炒房限縮購地貸款，今年土地交易明顯轉冷，不過仍有買盤砸重金布局，依據實價統計今年至 10 月資料，林口新市鎮土地交易僅 93 筆，交易總金額 74 億 7,090 萬元，但有一筆交易總價高達 8 億 8,341 萬元，此外，淡海新市鎮雖然今年只有 32 筆土地交易，但其中一筆總價高達 5 億 330 萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，新北市兩大新市鎮黃金地段土地越來越少，儘管政府打炒房政策衝擊市場，但資金雄厚的投資方仍看準區位及當地發展進場布局。

林口新市鎮發展到現在素地已不多，機能也漸趨成熟，並且具有 AI 科技綠能產業園區進駐的議題，三井 OUTLET 二期將於明年開幕，且尚有東森集團全球營運總部預計 2025 年啟用，屆時還能創造就業人口商機，根據實價資料，林口新市鎮，今年建林段有兩筆相鄰土地一起交易，總價 8 億 8,341 萬元、單價每坪 167 萬元，總價、單價都創今年林口新市鎮最高價。

大家房屋林口扶輪公園加盟店店長盧彥騰表示，而這兩筆建林段土地位在八德路及三民路交叉口的街角地，距離機捷林口站非常近，附近的新成屋成交價幾乎都在 5 字頭，推測新案開價會在 6-7 字頭，林口新市鎮因街廓整齊，食、衣、住、行機能完備，夏日氣溫又比台北市涼爽，頗受雙北及桃園的首購及退休族青睞，這幾年房市受自用買盤支撐，發展相當穩健。

淡海新市鎮一期機能日漸成熟，二期規劃有產專區、工業區，未來可望形成新的產業聚落，淡江大橋預計 2026 年 2 月通車，淡北道路若順利可在今年底動工，淡水區長年來交通壅塞的問題終於將獲紓解，然而今年受限市場發展，土地交易整體偏冷淡，不過有一筆新市段土地交易總價破 5 億元，平均成交單價 60 萬元。

住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和指出，這塊地在熱鬧的地段，地坪價格 60 萬元並不高，目前周邊新建案成交價約每坪 29-32 萬元，機能最成熟的淡水區行政中心周邊的新案成交價可到 34~37 萬元，推測這塊地新案價格應該會在 3 字頭以上，淡海新市鎮的優勢在於買方買得起，房價比台北市以及新北高價區相比容易入手，1,200 萬可買到 3 房，2 房約 900-1,000 萬元，能吸引雙北首購族及換屋族，政府的新青安貸啟動後更加強化買氣，反而是屋主因政府打房政策及市場氛圍偏向惜售，中古市場的供給量不大。