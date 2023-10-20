美國大型銀行今年已悄悄裁員2萬人 而且縮編還沒結束

美國大型銀行今年一整年以來悄悄裁員，而且這股縮編潮可能還沒結束。

CNBC 報導，雖然美國經濟意外強勁，但銀行紛紛裁減人力、或宣布縮編計畫，只有規模最大又最會賺錢的摩根大通 (JP Morgan)(JPM-US) 例外。

受制於高利率衝擊抵押貸款業務、華爾街交易和融資成本提高，美國第二大到第六大銀行今年來合計裁員 2 萬人。

這與銀行業過去兩年在 Coid-19 疫情期間的聘僱熱潮大相逕庭，也顯示聯準會 (Fed) 去年起為了讓經濟降溫而大舉升息以來，抵押貸款需求冷卻、企業發債或收購需求也降低，銀行一時之間變得人力過剩。

美國大型銀行員工人數變化，圖表取自 CNBC

Janney Montgomery Scoot 研究主任 Chris Marinac 說：「銀行正在任何可以削減成本的地方想辦法，因為明年情況充滿不確定性。」

金融業失業潮可能讓美國明年的就業市場承受更多壓力，Marinac 預測，隨著企業和消費者信貸違約情況增加，銀行業可能裁撤更多人手，才能避免獲利進一步下滑，並在更多呆帳出現以前，釋出可提撥的準備金。

Marinac 預測，到了明年 1 月，會有更多企業提及裁員。

銀行業者每一季都須公布員工人數，裁員最多的是富國銀行 (Wells Fargo)(WFC-US) 和高盛 (GS-US)，兩家銀行正面臨關鍵業務營收衰減，今年來都裁減約 5%。

富國銀行今年 1 月宣布策略調整、不再偏重抵押貸款之後，緊接著就宣布裁員。雖然在執行長 Charlie Scharf 的削減成本計畫下，富國銀行過去三年來已經減少 5 萬名員工，但財務長 Mike Santomassimo 最近表示，削減人力的行動還沒結束，「公司裡很少有部門」可以倖免於縮編。

高盛去年已經宣布多次裁員，主管表示，目前人力已經下降到「正確的規模」，預料不會再出現像 1 月那樣的大規模裁員。但這不代表裁員行動已經結束。知情人士透露，未來幾周，高盛將裁減 1-2% 人手。

高盛減少員工總數，一部分和重心轉出消金業務有關，該公司預定未來幾個月完成財管業務和 GreenSky 金融科技這兩筆已敲定的出售交易。

銀行業裁減人力的關鍵因素在於，金融業業內跳槽的速度較前幾年大幅放緩，導致各家銀行員工人數高於預期。

摩根士丹利 (MS-US) 今年裁員約 2%，主因是投資銀行業務持續放緩。執行長 James Gorman 說：「員工流失率很低，這是我們必須解決的問題。」

美國銀行 (BofA)(BAC-US) 今年員工人數整體下降 1.9%，由於這段期間美銀也招募了 1.2 萬人，代表裁員人數更多。

花旗集團 (C-US) 今年員工人數雖然保持在 24 萬人，但財務長 Mark Mason 上周對分析師說，今年仍推動大幅度裁員。其中有 7000 個被裁減的職務，和今年迄今約 6 億美元的「重新定位支出」有關。

花旗執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 最新計畫是整頓內部的企業結構，並出售海外消金事業，代表未來幾季的人力總數將持續下降。

摩根大通則是業界少見的例外，今年員工人數逆勢成長 5.1%，原因是該銀行正在擴張分行網路、大舉投資科技，且今年稍早因為收購困頓的第一共和銀行 (First Republic)，增加 5000 名人手。

目前摩根大通還有超過 1 萬個職缺是開放的。

在前六大銀行中，摩根大通是最能安度升息挑戰的銀行業者。即使較小對手掙扎求生，摩根大通仍能吸引存款流入，並讓營收成長。摩根大通也是六大銀行當中，今年股價唯一明顯上漲的銀行。

Marinac 說：「這些銀行年復一年擴張，因此不難預料將看到連續幾季的縮手，因為還有裁減的空間，而且他們得想辦法生存。」